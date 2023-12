Nga lần đầu sử dụng UGV để gây nhiễu UAV cảm tử của Ukraine?

Theo Eurasian Times, đây có thể là lần đầu tiên một đơn vị quân đội Nga sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía Trung Nam Ukraine nhằm mục đích tiếp tế chiến thuật và sơ tán binh sĩ bị thương trên chiến trường.

Video: UGV của Nga trên chiến trường (Nguồn: Telegram)

Ngoài ra, video đăng tải trên kênh Telegram Pomosh Zemlyakam (PZ) cho thấy, Nga sử dụng kết hợp phương tiện mặt đất không người lái và hệ thống tác chiến điện tử gắn trên thiết bị để ngăn chặn máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. UGV do Nga sử dụng trên chiến trường là một thiết bị tự phát triển của đơn vị quân sự địa phương.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Eurasian Times cũng báo cáo rằng, Nga đang phát triển 2 UGV vũ trang tạm thời để đối phó với lực lượng bộ binh Ukraine và các vị trí kiên cố ở phía Đông.

Video trên Telegram cho thấy một UGV bánh xích với phần khoang ở giữa chứa thiết bị. Thiết bị đã thể hiện khả năng cơ động, xoay vòng trên mặt đất và vượt qua nhiều địa hình khác nhau.

Một cảnh quay khác từ máy bay không người lái trên cao cho thấy UGV mang theo hàng hóa tiếp tế và binh lính từ bên trong khoang. UGV đi qua gầm cầu và tiến về phía dường như là một hào đã đào sẵn, nơi có hai binh sĩ xuất hiện và dỡ hàng tiếp tế. Với bối cảnh này, hàng hóa bên trong khoang có thể là đạn dược, lương thực hoặc vật tư y tế.

Sau đó, UGV tiến lên chặn khi một vật thể bay nhỏ, có thể là UAV cảm tử của Ukraine, đang hướng về phía thiết bị. Chiếc UAV đã phát nổ trên mặt đất. Kênh PZ cho rằng điều này là do thiết bị gây nhiễu Volnorez gắn trên UGV đã vô hiệu hóa UAV. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân UAV phát nổ là do thiết bị gây nhiễu, va vào UGV hay do trục trặc kỹ thuật.

Eurasian Times đánh giá rằng có thể UGV đã hoạt động được vài tháng và sẽ được Nga đưa vào sử dụng sau khi thử nghiệm cơ bản.