English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga, Mỹ, Ukraine có thể tổ chức đàm phán tại Abu Dhabi

Thứ Tư, 22:28, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Mỹ thảo luận về khả năng nối lại liên lạc với Ukraine về một giải pháp hòa bình, bao gồm cả các cuộc đàm phán ba bên. Địa điểm tiềm năng cho một cuộc gặp như vậy là Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov công bố thông tin về khả năng đàm phán hòa bình trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8/9. 

nga, my, ukraine co the to chuc dam phan tai abu dhabi hinh anh 1
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov (Ảnh: Tass)

Tuy nhiên, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng lưu ý rằng ông chưa thấy bất kỳ lộ trình nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine và gợi ý rằng Abu Dhabi có thể lại là nơi tổ chức các cuộc đàm phán giải quyết ba bên với Kiev nếu chúng được nối lại.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ushakov mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm 5/9 là “mang tính xây dựng, thực chất và có tính công việc”. Trợ lý Tổng thống Nga cũng đưa ra đánh giá tương tự đối với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra trước đó trong ngày 8/9.

Theo ông, cuộc điện đàm này phần nào là sự tiếp nối sau các chuyến đi của ông Kushner và ông Witkoff tới Moscow và Kiev. Hai bên thảo luận tình hình liên quan tới những chuyến đi này cũng như những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy đối thoại song phương và các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Điều này cho thấy song song với kênh Nga - Ukraine, Moscow và Washington đang duy trì một kênh trao đổi riêng về cách thức xử lý cuộc xung đột.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh công bố gói hỗ trợ phòng không 135 triệu USD cho Ukraine
Anh công bố gói hỗ trợ phòng không 135 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/9, Chính phủ Anh đã công bố gói hỗ trợ phòng không mới trị giá 100 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 135 triệu USD) cho Ukraine. Bước đi này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tập kích trong mùa Đông tới.

Anh công bố gói hỗ trợ phòng không 135 triệu USD cho Ukraine

Anh công bố gói hỗ trợ phòng không 135 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/9, Chính phủ Anh đã công bố gói hỗ trợ phòng không mới trị giá 100 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 135 triệu USD) cho Ukraine. Bước đi này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tập kích trong mùa Đông tới.

Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Crimea
Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Crimea

VOV.VN - Các đặc vụ thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nói rằng họ đã đánh trúng một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga trong một chiến dịch diễn ra ban đêm tại Crimea, bán đảo hiện do Nga kiểm soát.

Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Crimea

Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Crimea

VOV.VN - Các đặc vụ thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nói rằng họ đã đánh trúng một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga trong một chiến dịch diễn ra ban đêm tại Crimea, bán đảo hiện do Nga kiểm soát.

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine
Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Tối 8/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài đúng một giờ, tập trung chủ yếu vào vấn đề giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Tối 8/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài đúng một giờ, tập trung chủ yếu vào vấn đề giải quyết xung đột Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ