Nga phát hiện hàng trăm mỏ khoáng sản mới

Chủ Nhật, 22:34, 05/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh Nga đẩy mạnh bảo đảm an ninh tài nguyên và phát triển các dự án chiến lược tại Bắc Cực, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ngành địa chất nước này đã ghi nhận kết quả đáng chú ý trong năm qua với hàng trăm mỏ khoáng sản mới được phát hiện.

Ngày 5/4, trong thông điệp chúc mừng Ngày Địa chất của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong năm 2025, các nhà địa chất Nga đã phát hiện 41 mỏ dầu khí ngưng tụ và 276 mỏ khoáng sản rắn mới. Đà tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm 2026, khi Nga đặt mục tiêu mở rộng trữ lượng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế và công nghiệp công nghệ cao.

nga phat hien hang tram mo khoang san moi hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo ông Putin, các dự án quy mô lớn tại Bắc Cực và thềm lục địa đang được triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định các loại tài nguyên khoáng sản chủ chốt.

Trước đó, Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev cho biết Nga đã phát hiện trữ lượng lithium mới lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Kim loại này là  thành phần không thể thiếu của ngành công nghiệp công nghệ cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm mục tiêu tự chủ về tài nguyên của Nga.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Nga khoáng sản Bắc Cực an ninh năng lượng
Tin liên quan

Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga
Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga

VOV.VN - Ngày 4/4, Hungary và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại đối thoại với Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng tại châu Âu tăng cao.

Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga

Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga

VOV.VN - Ngày 4/4, Hungary và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại đối thoại với Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng tại châu Âu tăng cao.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 5/4/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 5/4/2026.

Triển lãm quốc tế Motovesna 2026 - khởi động mùa mô-tô mới tại Nga
Triển lãm quốc tế Motovesna 2026 - khởi động mùa mô-tô mới tại Nga

VOV.VN - Ngày 3/4, tại Moscow (Nga), Triển lãm quốc tế Mô-tô mùa xuân 2026 (Motovesna 2026) đã chính thức diễn ra, đánh dấu thời điểm khởi động mùa mô-tô mới tại Nga.

Triển lãm quốc tế Motovesna 2026 - khởi động mùa mô-tô mới tại Nga

Triển lãm quốc tế Motovesna 2026 - khởi động mùa mô-tô mới tại Nga

VOV.VN - Ngày 3/4, tại Moscow (Nga), Triển lãm quốc tế Mô-tô mùa xuân 2026 (Motovesna 2026) đã chính thức diễn ra, đánh dấu thời điểm khởi động mùa mô-tô mới tại Nga.

