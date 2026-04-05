Nga phát hiện hàng trăm mỏ khoáng sản mới

Ngày 5/4, trong thông điệp chúc mừng Ngày Địa chất của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong năm 2025, các nhà địa chất Nga đã phát hiện 41 mỏ dầu khí ngưng tụ và 276 mỏ khoáng sản rắn mới. Đà tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm 2026, khi Nga đặt mục tiêu mở rộng trữ lượng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế và công nghiệp công nghệ cao.

Theo ông Putin, các dự án quy mô lớn tại Bắc Cực và thềm lục địa đang được triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định các loại tài nguyên khoáng sản chủ chốt.

Trước đó, Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev cho biết Nga đã phát hiện trữ lượng lithium mới lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Kim loại này là thành phần không thể thiếu của ngành công nghiệp công nghệ cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm mục tiêu tự chủ về tài nguyên của Nga.