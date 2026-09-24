Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng không ngừng chiến sự

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine tại New York, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh những diễn biến tại Ukraine cần được nhìn nhận trong bối cảnh các sự kiện và tiến trình ngoại giao kể từ năm 2014. Theo đó, các thỏa thuận về giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, được ký với sự tham gia của các đại diện Đức, Pháp và Ba Lan vào ngày 21/2/2014 đã không được thực hiện, dẫn tới những diễn biến tiếp theo tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Ông cũng nhắc tới các Thỏa thuận Minsk năm 2015 và cho rằng những cam kết trong các thỏa thuận này, cũng như các nội dung được tái khẳng định tại hội nghị Normandy ở Paris năm 2019, đã không được thực hiện đầy đủ.

Liên quan các cuộc đàm phán Nga-Ukraine năm 2022, ông Lavrov cho biết hai bên từng thảo luận tại Belarus và Istanbul về một số nguyên tắc giải quyết, trong đó có vấn đề quy chế trung lập của Ukraine và các bảo đảm an ninh. Theo phía Nga, những cuộc đàm phán này cuối cùng không dẫn tới một thỏa thuận được ký kết.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine nhưng sẽ không ngừng chiến dịch quân sự trong thời gian đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào.

"Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố vào tháng 8/2025, rằng điều cần thiết không chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn, mà là một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh một cách bền vững. Nga và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định điều này, sẵn sàng đàm phán để đạt được một nền hòa bình lâu dài và công bằng. Tuy nhiên, do đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm trước đây, chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian đàm phán, dù được tiến hành dưới bất kỳ hình thức nào", ông Lavrov nói.

Lý do phía Nga đưa ra là việc tạm dừng chiến dịch quân sự có thể tạo thêm thời gian để Ukraine bổ sung nguồn lực quân sự.

Một nội dung khác được ông Lavrov nhấn mạnh là quyền của người nói tiếng Nga và vấn đề tôn giáo tại Ukraine. Ông cho rằng những vấn đề này cần được xem xét trong quá trình xây dựng một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột.

Về nguyên tắc quốc tế, Ngoại trưởng Nga đề cập sự cần thiết phải cân bằng giữa nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc theo Hiến chương Liên hợp quốc. Ông đồng thời chỉ trích cách tiếp cận mà ông cho là không nhất quán của các nước phương Tây và Tổng Thư ký Liên hợp quốc trong việc áp dụng các nguyên tắc này đối với Ukraine.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi các bên vẫn tìm kiếm những cơ chế ngoại giao nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu đoàn Nga tới New York tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 diễn ra từ 22-28/9, dự kiến sẽ thực hiện các cuộc gặp song phương, đa phương và có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/9.