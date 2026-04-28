Nga sẵn sàng ký kế hoạch hợp tác quân sự dài hạn với Triều Tiên đến năm 2031

Thứ Ba, 06:25, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Triều Tiên ngày 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng dài hạn.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Belousov nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Triều Tiên hiện đang ở “mức cao chưa từng có”, đồng thời cho biết năm 2026 dự kiến sẽ là giai đoạn sôi động với nhiều hoạt động hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

nga san sang ky ke hoach hop tac quan su dai han voi trieu tien den nam 2031 hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Theo phía Nga, hai bên đã nhất trí đưa hợp tác quốc phòng lên “nền tảng ổn định, lâu dài”, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng ký kế hoạch hợp tác quân sự với Triều Tiên giai đoạn 2027 - 2031 ngay trong năm nay.

Trước đó, năm 2024, Nga và Triều Tiên đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Ngoài ra, hai nước cũng đã ký các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực khác đến năm 2027.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/4/2026.

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/4/2026.

Nga cấm tự ý điều chuyển quân nhân lực lượng UAV

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga sẽ áp dụng quy định cấm tự ý điều chuyển quân nhân thuộc lực lượng tác chiến không người lái (UAV) sang các đơn vị khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong quân đội.

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga sẽ áp dụng quy định cấm tự ý điều chuyển quân nhân thuộc lực lượng tác chiến không người lái (UAV) sang các đơn vị khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong quân đội.

Ngoại trưởng Iran thăm Nga: Hé lộ nỗ lực phá bế tắc đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chuyến công du tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là “cơ hội thuận lợi” để hai bên trao đổi về những diễn biến liên quan đến cuộc chiến hiện nay.

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chuyến công du tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là “cơ hội thuận lợi” để hai bên trao đổi về những diễn biến liên quan đến cuộc chiến hiện nay.

