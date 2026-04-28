Nga sẵn sàng ký kế hoạch hợp tác quân sự dài hạn với Triều Tiên đến năm 2031

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Belousov nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Triều Tiên hiện đang ở “mức cao chưa từng có”, đồng thời cho biết năm 2026 dự kiến sẽ là giai đoạn sôi động với nhiều hoạt động hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Theo phía Nga, hai bên đã nhất trí đưa hợp tác quốc phòng lên “nền tảng ổn định, lâu dài”, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng ký kế hoạch hợp tác quân sự với Triều Tiên giai đoạn 2027 - 2031 ngay trong năm nay.

Trước đó, năm 2024, Nga và Triều Tiên đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Ngoài ra, hai nước cũng đã ký các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực khác đến năm 2027.