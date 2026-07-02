English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga tấn công quy mô lớn vào Kiev

Thứ Năm, 10:36, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 2/7 hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga tiến hành. Các vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thành phố trong nhiều giờ, gây thiệt hại tại nhiều khu vực.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết có ít nhất 11 người bị thương.

Đợt tấn công sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV, ảnh hưởng tới cả 10 quận của Kiev ở hai bên bờ sông Dnipro.

nga tan cong quy mo lon vao kiev hinh anh 1
Khói bốc lên tại thủ đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các cơ quan chức năng phát đi cảnh báo đầu tiên về nguy cơ không kích, nhiều người dân đã nhanh chóng xuống các ga tàu điện ngầm để trú ẩn.

Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng cường độ tấn công nhằm vào Kiev, trong bối cảnh Ukraine cũng đẩy mạnh các chiến dịch sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga. Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiếu hụt nhiên liệu và làm gián đoạn một số tuyến cung ứng tại Nga.

Thị trưởng Vitali Klitschko kêu gọi người dân tiếp tục ở trong hầm trú ẩn, đồng thời mô tả đây là một “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào thủ đô.

Tại quận Holosiivskyi, một đám cháy bùng phát trên mái của một tòa nhà. Các vụ hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại nhiều công trình ở quận Sviatoshynskyi và quận Darnytskyi.

Theo ông Tkachenko, một tòa nhà tại quận Desnianskyi đã bị phá hủy một phần. Ngoài ra, các vụ cháy cũng xảy ra gần các khu nhà ở tại hai địa điểm thuộc quận Pecherskyi và gần một tòa nhà hành chính ở quận Solomianskyi. Giới chức Ukraine cũng ghi nhận thiệt hại tại các quận Obolonskyi và Podilskyi.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc
Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - đề cập đến khả năng Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Chernihiv (phía bắc Ukraine) từ tỉnh Bryansk (phía tây Nga).

Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc

Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - đề cập đến khả năng Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Chernihiv (phía bắc Ukraine) từ tỉnh Bryansk (phía tây Nga).

Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga
Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa và một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại vùng Penza của Nga, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng các đòn tấn công tầm xa vào lãnh thổ đối phương.

Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga

Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa và một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại vùng Penza của Nga, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng các đòn tấn công tầm xa vào lãnh thổ đối phương.

Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột
Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine, dưới sự hậu thuẫn của phương Tây, đang tìm cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh thân cận của Nga tham gia cuộc chiến.

Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột

Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine, dưới sự hậu thuẫn của phương Tây, đang tìm cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh thân cận của Nga tham gia cuộc chiến.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ