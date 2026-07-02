Nga tấn công quy mô lớn vào Kiev

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết có ít nhất 11 người bị thương.

Đợt tấn công sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV, ảnh hưởng tới cả 10 quận của Kiev ở hai bên bờ sông Dnipro.

Khói bốc lên tại thủ đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các cơ quan chức năng phát đi cảnh báo đầu tiên về nguy cơ không kích, nhiều người dân đã nhanh chóng xuống các ga tàu điện ngầm để trú ẩn.

Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng cường độ tấn công nhằm vào Kiev, trong bối cảnh Ukraine cũng đẩy mạnh các chiến dịch sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga. Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiếu hụt nhiên liệu và làm gián đoạn một số tuyến cung ứng tại Nga.

Thị trưởng Vitali Klitschko kêu gọi người dân tiếp tục ở trong hầm trú ẩn, đồng thời mô tả đây là một “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào thủ đô.

Tại quận Holosiivskyi, một đám cháy bùng phát trên mái của một tòa nhà. Các vụ hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại nhiều công trình ở quận Sviatoshynskyi và quận Darnytskyi.

Theo ông Tkachenko, một tòa nhà tại quận Desnianskyi đã bị phá hủy một phần. Ngoài ra, các vụ cháy cũng xảy ra gần các khu nhà ở tại hai địa điểm thuộc quận Pecherskyi và gần một tòa nhà hành chính ở quận Solomianskyi. Giới chức Ukraine cũng ghi nhận thiệt hại tại các quận Obolonskyi và Podilskyi.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.