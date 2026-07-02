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Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc

Thứ Năm, 08:51, 02/07/2026
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VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - đề cập đến khả năng Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Chernihiv (phía bắc Ukraine) từ tỉnh Bryansk (phía tây Nga).

Xem thêm: Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột

PV/VOV.VN
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