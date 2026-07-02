Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc

Xem thêm: Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, Kiev đang đạt được “những tiến triển” trong đàm phán với Pháp về việc cấp phép sản xuất các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP.
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VOV.VN - Ngày 1/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga chỉ đàm phán với những bên có cách tiếp cận trách nhiệm nhằm đạt được một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rút quân khỏi Donbass như một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hòa bình.
VOV.VN - Ngày 1/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga chỉ đàm phán với những bên có cách tiếp cận trách nhiệm nhằm đạt được một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rút quân khỏi Donbass như một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hòa bình.
VOV.VN - Ukraine đang đề nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phân bổ 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) cho viện trợ quân sự, cho rằng đây là "cơ hội chiến lược" kéo dài từ 6 đến 9 tháng để tạo lợi thế trên chiến trường.
VOV.VN - Ukraine đang đề nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phân bổ 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) cho viện trợ quân sự, cho rằng đây là "cơ hội chiến lược" kéo dài từ 6 đến 9 tháng để tạo lợi thế trên chiến trường.
VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine được phát sóng hôm 30/6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc.
VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine được phát sóng hôm 30/6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc.