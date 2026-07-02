Thời sự quốc tế sáng 2/7: Ukraine lo ngại kịch bản Nga mở gọng kìm phía Bắc

Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột

VOV.VN - Ngày 1/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga chỉ đàm phán với những bên có cách tiếp cận trách nhiệm nhằm đạt được một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rút quân khỏi Donbass như một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hòa bình.