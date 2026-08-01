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Nga thúc đẩy các biện pháp ứng phó với trừng phạt của phương Tây

Thứ Bảy, 07:31, 01/08/2026
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VOV.VN - Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước.

Ngày 31/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp ứng phó với các chính sách trừng phạt của phương Tây nhằm vào các doanh nghiệp Nga. Ông cho rằng Nga cần chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài.

nga thuc day cac bien phap ung pho voi trung phat cua phuong tay hinh anh 1
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga. Theo ông, nước này cần kết hợp các biện pháp pháp lý, kinh tế và các công cụ khác, thay vì chỉ phản ứng thụ động. Ông cũng đề nghị hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó với trừng phạt để tăng hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực đối tác.

Nga mở rộng hợp tác với các quốc gia "thân thiện"

Theo ông Medvedev, dù phương Tây liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn duy trì khả năng thích ứng và không rơi vào tình trạng tê liệt.

Kể từ năm 2022, Nga đã phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt từ Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước đồng minh, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ và thương mại.Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực tài chính và năng lượng của nước này.

Trong thời gian qua, Nga đã đẩy mạnh thay thế nhập khẩu, mở rộng hợp tác với các nước được coi là “thân thiện” và điều chỉnh chuỗi cung ứng để giảm tác động của các lệnh trừng phạt.

Hương Trà/VOV-Moscow
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