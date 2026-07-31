Thời sự quốc tế sáng 31/7: Bom lượn Nga phá hủy cứ điểm đóng quân Ukraine

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VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
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VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.
VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.
VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa ngăn chặn vụ tấn công “khủng bố” vào một doanh nghiệp trọng điểm ở vùng Ural. FSB tố tình báo Ukraine đứng sau sự việc này.
VOV.VN - Ukraine ngày 30/7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.
VOV.VN - Ukraine ngày 30/7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.
VOV.VN - Ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền Đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua.
VOV.VN - Ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền Đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine vừa chính thức phê duyệt đưa vào trang bị mẫu xe máy điện dẫn động hai bánh MUL.E do doanh nghiệp trong nước phát triển. Phương tiện được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại, với khả năng cơ động cao, vận hành gần như không gây tiếng ồn và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ quân sự.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine vừa chính thức phê duyệt đưa vào trang bị mẫu xe máy điện dẫn động hai bánh MUL.E do doanh nghiệp trong nước phát triển. Phương tiện được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại, với khả năng cơ động cao, vận hành gần như không gây tiếng ồn và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ quân sự.