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Thời sự quốc tế sáng 31/7: Bom lượn Nga phá hủy cứ điểm đóng quân Ukraine

Thứ Sáu, 08:54, 31/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Nga mới đây đã thực hiện đòn không kích dữ dội nhằm vào các điểm tập trung binh sĩ của Ukraine tại hai tỉnh Kherson và Kharkov. Nga đã công bố video giội bom FAB-500 vào vị trí đóng quân của Ukraine.

Xem thêm:

>> Kiev: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

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PV/VOV.VN
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