Thời sự quốc tế sáng 31/7: Bom lượn Nga phá hủy cứ điểm đóng quân Ukraine

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.