Nga tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Theo thông báo từ Điện Kremlin, lễ duyệt binh ngày 9/5, kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát-xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, sẽ không có màn trình diễn khí tài quân sự.

Các binh sỹ diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tham gia duyệt binh chủ yếu là các quân nhân đến từ các học viện quân sự và các binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, trong khi một số đơn vị và toàn bộ phương tiện quân sự sẽ không góp mặt do “tình hình tác chiến hiện tại”.

Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các biện pháp được triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ an ninh.

Trong những năm trước, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng thường là dịp để Nga phô diễn sức mạnh quân sự, với sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tuy nhiên, bối cảnh xung đột kéo dài và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moscow thời gian qua đã khiến công tác tổ chức sự kiện năm nay được siết chặt và điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn