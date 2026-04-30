Nga tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thứ Năm, 06:59, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga đã tổ chức buổi diễn tập đầu tiên vào ngày 29/4 cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.

Theo thông báo từ Điện Kremlin, lễ duyệt binh ngày 9/5, kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát-xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, sẽ không có màn trình diễn khí tài quân sự. 

Các binh sỹ diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tham gia duyệt binh chủ yếu là các quân nhân đến từ các học viện quân sự và các binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, trong khi một số đơn vị và toàn bộ phương tiện quân sự sẽ không góp mặt do “tình hình tác chiến hiện tại”.

Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các biện pháp được triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ an ninh.

Trong những năm trước, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng thường là dịp để Nga phô diễn sức mạnh quân sự, với sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tuy nhiên, bối cảnh xung đột kéo dài và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moscow thời gian qua đã khiến công tác tổ chức sự kiện năm nay được siết chặt và điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn

Tổng thống Nga yêu cầu siết chặt an ninh trước bầu cử

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng trong đó có bầu cử Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ khủng bố tại nước này đang gia tăng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh.

Hồng Nhung/VOV1
Theo: Reuters
Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga vừa hứng chịu 3 đợt tập kích liên tiếp bằng UAV từ Ukraine, khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Đòn đánh phá hủy hàng chục bể chứa nhiên liệu, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hậu cần và đe dọa thảm họa môi trường tại khu vực.

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga vừa hứng chịu 3 đợt tập kích liên tiếp bằng UAV từ Ukraine, khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Đòn đánh phá hủy hàng chục bể chứa nhiên liệu, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hậu cần và đe dọa thảm họa môi trường tại khu vực.

