Nga, Trung Quốc nói quan hệ đối tác chiến lược đang ở mức cao nhất trong lịch sử

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược Nga - Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử, trên nền tảng Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác. Năm 2026 đánh dấu 25 năm ký kết hiệp ước này.

Cuộc gặp thường niên lần thứ 31 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước (Nguồn: Chính phủ Nga)

Thủ tướng Nga cho biết, trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 30 lần, thanh toán bằng đồng ruble và nhân dân tệ hiện chiếm gần 100% giao dịch thương mại giữa hai nước. Hợp tác năng lượng tiếp tục mang tính chiến lược, với các dự án dầu khí, than và điện hạt nhân. Đường ống Sức mạnh Siberia đang vận hành ổn định, tuyến đường ống phía Viễn Đông đang được xây dựng, còn dự án Sức mạnh Siberia 2 tiếp tục được nghiên cứu. Hai nước cũng thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, khoa học - công nghệ và phát triển Tuyến đường biển phương Bắc.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và khó lường, quan hệ Trung Quốc - Nga vẫn phát triển ổn định dưới sự định hướng chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường lòng tin chính trị, phối hợp chiến lược và mở rộng hợp tác cùng có lợi với Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (phải) và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường (Nguồn: Chính phủ Nga)

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, giao thông và công nghệ tiên tiến, trong đó có kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Hai nước cũng khẳng định tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS, G20 và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đồng thời nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế. Hai bên hoan nghênh việc gia hạn chế độ miễn thị thực song phương đến hết năm 2027.

Nhân dịp này, Nga và Trung Quốc ký kết một loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, tiêu chuẩn hóa, vũ trụ và giáo dục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Thủ tướng Lý Cường tại Saint Petersburg (Nguồn: RIA Novosti)

Cũng trong ngày 21/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Saint Petersburg. Ông Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung Quốc không phụ thuộc vào tình hình quốc tế và không nhằm chống lại bất kỳ bên nào. Tổng thống Nga đánh giá tích cực đà phát triển hợp tác thương mại - kinh tế, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin, vũ trụ và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường khẳng định quan hệ gần gũi giữa hai nước là nhân tố góp phần ổn định tình hình trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng phía Nga làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị và mở rộng hợp tác cùng có lợi.