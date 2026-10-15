Nga - Trung thúc đẩy hợp tác chiến lược trước thềm Hội nghị cấp cao APEC

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VII của Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Azerbaijan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực:

“Tháng tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Thâm Quyến để tham dự Hội nghị cấp cao APEC và tất nhiên, ông Putin mong đợi có cuộc trao đổi tiếp theo với người đồng cấp, người bạn là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hợp tác kinh tế giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Theo số liệu của chúng tôi, kim ngạch thương mại song phương trong tám tháng đầu năm nay đã tăng 25% và chắc chắn trong năm nay, trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp nhau ngày 14/10 tại Baku, Azerbaijan. /Tân Hoa Xã

Đánh giá tình hình quốc tế, ông Lavrov nhận định môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Trung Đông và một số khu vực khác. Theo Ngoại trưởng Nga, sự phối hợp chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với ổn định quốc tế, đồng thời hai nước có nhiều điểm tương đồng về lập trường trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đánh giá cao đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga – Trung trong thời đại mới, nhất là sau kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác. Hai bên cũng rà soát tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thảo luận công tác chuẩn bị cho những cuộc tiếp xúc sắp tới giữa lãnh đạo hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga và Trung Quốc coi trọng tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và cơ chế hợp tác đa phương trong đó có Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS, G20, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các khuôn khổ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).