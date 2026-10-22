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Trung Quốc, Nga cam kết tăng cường hợp tác chất lượng cao

Thứ Năm, 11:05, 22/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 21/10 cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga tăng cường liên lạc chiến lược, củng cố lòng tin chính trị, nhằm phát triển quan hệ song phương sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.

 

Tuyên bố trên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường được đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin và tại hội nghị thường niên lần thứ 31 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước tại Saint Petersburg.

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Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Lý Cường cho biết, trong năm nay, nguyên thủ hai nước đã có 2 cuộc gặp, qua đó đưa ra những định hướng tiếp theo nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ và hợp tác Trung - Nga. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược với Nga, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên mọi lĩnh vực.

Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga phát huy tốt hơn thế mạnh bổ sung của nền kinh tế mỗi nước, duy trì đà phát triển tích cực trong hợp tác song phương hiện nay, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như năng lượng và tài nguyên, kinh tế - thương mại và đầu tư, cũng như giao thông vận tải, nhằm đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, thúc đẩy sự thịnh vượng chung của hai nước.

Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và phối hợp với Nga về các vấn đề lớn, thắt chặt phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS, tập hợp thêm các lực lượng từ Phương Nam toàn cầu để bảo vệ lợi ích chung, cũng như duy trì sự công bằng và chính nghĩa.

Trước đó, tại cuộc gặp thường niên lần thứ 31 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước, Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất, chuyển hóa hiệu quả những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước thành các hành động thực tế và kết quả cụ thể, hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển và chấn hưng của hai quốc gia.

Hai bên nhất trí cho rằng, Trung Quốc và Nga cần lấy đồng thuận giữa nguyên thủ hai nước làm kim chỉ nam, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm, như kinh tế, thương mại và đầu tư, năng lượng và tài nguyên, kết nối hạ tầng, hàng không vũ trụ, tài chính và công nghiệp, đồng thời nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng mới trong những lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và kinh tế số.

Theo thông cáo chung đưa ra sau cuộc gặp, hai bên khẳng định sẽ cùng nhau nỗ lực, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển toàn diện, ổn định, chất lượng cao cũng như nâng cấp hợp tác kinh tế - thương mại song phương trong hàng loạt lĩnh vực cụ thể, từ củng cố và mở rộng quy mô thương mại, đến nâng cao năng lực cạnh tranh của các tuyến đường vận tải biển Bắc Cực, phát triển vận tải đường bộ quốc tế giữa hai nước, cũng như thúc đẩy sự phát triển của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Mông Cổ - Nga.

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Trung Quốc - Nga nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/10 khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), trong đó có Nga, để thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất và đóng góp hoàn thiện quản trị toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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