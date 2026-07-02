Theo bức thư đề ngày 26/6 của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov mà Reuters tiếp cận, nhu cầu chi cho quốc phòng của nước này trong năm 2025 ước tính khoảng 136 tỷ euro. Trong đó, ngân sách Ukraine chỉ có thể đáp ứng khoảng 53 tỷ euro.

Ukraine đề nghị EU giải ngân 6,6 tỷ euro để tăng cường viện trợ quân sự. Ảnh: Business Insider

Ukraine dự kiến sẽ nhận khoảng 28,3 tỷ euro dành cho quốc phòng từ gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro của EU. Tuy nhiên, ngay cả khi cộng với nguồn lực trong nước, Kiev vẫn còn thiếu một khoản kinh phí đáng kể để đáp ứng các nhu cầu quân sự.

Ông Fedorov cho rằng khoản 6,6 tỷ euro còn lại trong Quỹ Hòa bình châu Âu có thể trở thành "một trong những đóng góp quan trọng nhất của châu Âu đối với nỗ lực phòng thủ của Ukraine trong năm nay", nếu được phân bổ vào những lĩnh vực có thể tạo ra hiệu quả quân sự nhanh chóng và rõ rệt nhất.

Theo đánh giá của phía Ukraine, chiến trường hiện đang xuất hiện "cửa sổ cơ hội" kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tạo điều kiện để Kiev gia tăng sức ép nếu nhận được nguồn hỗ trợ cần thiết.

Trong năm 2026, tốc độ tiến công của Nga đã chậm lại. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã thực hiện một số cuộc phản công thành công trên một số khu vực tiền tuyến, đồng thời tăng cường các đòn tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga để làm gián đoạn hoạt động hậu cần và hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 17/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này cũng đang đề nghị Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, còn gọi là Nhóm Ramstein - liên minh gồm khoảng 50 quốc gia hỗ trợ Kiev - bổ sung thêm 20 tỷ USD viện trợ quân sự, bên cạnh 40 tỷ USD đã được các nước cam kết.