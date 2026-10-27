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Nga - Ukraine thúc đẩy ngừng bắn nhân đạo giữa lúc đàm phán hòa bình gặp khó

Thứ Ba, 19:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Sáng 27/10, Nga và Ukraine bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và chuẩn bị sơ tán dân thường.

 

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hai bên chuẩn bị nối lại đàm phán ba bên với Mỹ, trong khi giao tranh trên nhiều mặt trận vẫn tiếp diễn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 4h sáng 27/10 theo giờ Moscow, tức 8h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Phía Ukraine cũng đã xác nhận sẽ tuân thủ thỏa thuận vì mục đích nhân đạo.

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Hình ảnh Oleshky ngày 24/9/2026. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, đại diện hai bên sẽ đánh giá nhu cầu của người dân, phối hợp đưa lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm vào khu vực, đồng thời tạo điều kiện để những người muốn rời đi được sơ tán an toàn. Thỏa thuận được thúc đẩy với sự phối hợp của Mỹ. Điện Kremlin đánh giá cơ chế ngừng bắn nhân đạo này có thể tạo tiền lệ cho những thỏa thuận tương tự tại các khu vực khác. Tuy nhiên, Nga khẳng định việc nối lại đàm phán không đồng nghĩa với hạn chế các hoạt động quân sự. Theo Điện Kremlin, nước này sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine trong những tuần tới, dự kiến tại Abu Dhabi hoặc Thụy Sĩ. Song Nga cho rằng, không nên đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc gặp ban đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Quyết định khôi phục đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine không hàm ý bất kỳ hạn chế nào đối với các hoạt động quân sự. Như các bạn đã biết, Lực lượng vũ trang của chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, cũng như các mục tiêu quân sự và liên quan đến quân sự. Chính quyền Kiev cũng tiếp tục tất cả các hoạt động tương ứng của mình".

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định những giới hạn mà Ukraine không chấp nhận nhượng bộ trong đàm phán hòa bình. Theo ông Zelensky, Ukraine không thương lượng về vấn đề lãnh thổ, quy chế trung lập và quy mô lực lượng vũ trang. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các bảo đảm an ninh cho nước này không thể do Nga quyết định, đồng thời cho rằng Kiev cần duy trì quân đội ở quy mô khoảng 800.000 người để bảo vệ đất nước. Ông cũng yêu cầu Mỹ và các nước châu Âu đưa ra những cam kết an ninh đủ mạnh trong trường hợp Ukraine không gia nhập NATO, đồng thời cảnh báo không nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga trước khi đạt được tiến triển thực chất.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên hợp quốc về Ukraine vừa công bố kết luận dựa trên các cuộc điều tra liên quan đến mùa đông 2025-2026, cũng như đánh giá về tác động đối với dân thường từ các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10/2022.

Ủy viên Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Ukraine Pablo De Greiff nhấn mạnh: "Tần suất, cường độ và phạm vi của các cuộc tấn công đã gia tăng qua các năm. Điều này gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đồng thời tạo áp lực lớn cho khả năng phục hồi. Do đó, khi nhiệt độ mùa đông giảm xuống -21 độ C, hàng triệu người dân phải đối mặt với tình trạng mất điện, nước và khí đốt kéo dài. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống người dân. Tác động của nó cũng dẫn đến những đau khổ về thể chất và tinh thần rất lớn".

Phía Nga hiện chưa có phản hồi trước kết luận mới của ủy ban điều tra. Trong khi đó, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Theo giới chức Ukraine, vụ tập kích tên lửa vào Kiev ngày 26/10 khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Dù các nỗ lực ngoại giao và thỏa thuận nhân đạo đang được thúc đẩy, triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn đang đối mặt với không ít trở ngại, khi bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và hoạt động quân sự chưa được giải quyết.

Phương Anh/VOV1
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