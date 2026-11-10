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Trung Quốc: Vấn đề Ukraine đang ở thời điểm then chốt

Thứ Ba, 10:39, 10/11/2026
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VOV.VN - Ông Tôn Lỗi, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 9/11 cho rằng, vấn đề Ukraine đang ở vào thời điểm then chốt để giải quyết thông qua đàm phán. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

 

Phát biểu của ông Tôn Lỗi được đưa ra tại phiên họp công khai về vấn đề Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh, vấn đề Ukraine đang bước vào thời điểm then chốt để giải quyết thông qua đàm phán. Thời gian gần đây, các bên liên quan đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc và phát đi một số tín hiệu tích cực. Ông tái khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực hướng tới hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên duy trì đà tích cực hiện nay, thúc đẩy sớm giải quyết khủng hoảng thông qua con đường chính trị.

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Ông Tôn Lỗi, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an hồi tháng 1/2026. Ảnh: VCG

Ông Tôn Lỗi cho biết, gần đây, các bên liên quan đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới, đồng thời đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở một số khu vực. Các bên cũng đã đưa ra quan điểm về cách thức giải quyết khủng hoảng bằng giải pháp chính trị. Nga, Ukraine và Mỹ sắp tổ chức vòng đàm phán ba bên mới.

Ông kêu gọi các bên thể hiện ý chí chính trị, duy trì tiếp xúc và trao đổi, từng bước tích lũy đồng thuận, cùng nhau nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với Nga, Ukraine và các bên liên quan khác, tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao con thoi, nhằm tập hợp đồng thuận để mang lại hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực để sớm đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột và đem lại ổn định lâu dài cho khu vực.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Nga đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 9/11, để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10-11/11 với kỳ vọng đạt được tiến triển trong vấn đề Ukraine.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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