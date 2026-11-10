Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ: Nút thắt cũ nhưng các bên đã có sự “linh hoạt”?

Bình luận của quan chức Mỹ được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán ba bên về Ukraine đầu tiên kể từ tháng 2/2026 nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Các quan chức cấp cao của Nga, Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau tại Abu Dhabi, UAE trong hai ngày 10-11/11 giữa bối cảnh sắp đến cột mốc tròn 5 năm xung đột Nga - Ukraine.

Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump và là thành viên phái đoàn Mỹ cùng với đặc phái viên Steve Witkoff - cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung giải quyết "những lo ngại về an ninh hậu chiến" của cả Nga và Ukraine.

Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, UAE trong hai ngày 10-11/11. Ảnh: Reuters.

"Một phần quan trọng của tiến trình này là khuyến khích tất cả các bên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì sẽ diễn ra sau khi cuộc chiến kết thúc", ông Kushner viết trên nền tảng X.

Nút thắt khó giải quyết

Tuy nhiên, lập trường của Moscow và Kiev về việc chấm dứt xung đột vẫn còn rất khác biệt.

Điểm bất đồng then chốt giữa hai bên liên quan đến khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine - nơi hiện phần lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ các phần lãnh thổ tại Donetsk mà Kiev vẫn đang kiểm soát; trong khi đó, Ukraine lại muốn đóng băng đường giới tuyến hiện tại để duy trì quyền kiểm soát tại khu vực, vì cho rằng phần lãnh thổ này đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh tương lai của đất nước.

Mặc dù cả hai bên đều chưa nhượng bộ về những yêu cầu này, một quan chức Mỹ phát biểu trước thềm đàm phán cho rằng đây chỉ là lập trường công khai, còn trong các cuộc thảo luận kín, cả Moscow và Kiev đã thể hiện "một chút linh hoạt".

Dù vậy, vị quan chức này thừa nhận rằng vấn đề sẽ không thể được giải quyết nếu không thảo luận về một "cấu trúc an ninh" mới.

"Họ sẽ không thể giải quyết vấn đề Donetsk hay các vấn đề lãnh thổ cho đến khi xác định được cấu trúc an ninh hậu chiến sẽ như thế nào", vị quan chức này nói. "Và cần lưu ý rằng, chúng ta không thể hoàn tất vấn đề này nếu thiếu vấn đề kia".

Đối với Ukraine, một "cấu trúc an ninh" hậu chiến có thể bao gồm các cam kết bảo đảm rằng các đồng minh sẽ hỗ trợ nếu nước này tiếp tục bị tấn công trong tương lai. Đối với Nga, điều này có thể gắn liền với yêu cầu lâu nay là muốn NATO rút lui khỏi Đông Âu – viễn cảnh sẽ gây lo ngại sâu sắc cho các quốc gia châu Âu.

Khung đề xuất bao gồm các cuộc tham vấn về an ninh, thiết lập đường dây nóng liên lạc trong khủng hoảng, cùng các "biện pháp giảm leo thang có đi có lại" giữa hai bên. Các quan chức cũng đề cập đến khả năng tái khởi động Hội đồng NATO-Nga - cơ chế vốn đã gần như đình trệ kể từ năm 2022.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất, diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 2/2026, đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào. Ngay sau đó, cuộc đối đầu giữa Mỹ-Israel với Iran đã thu hút sự chú ý của Washington, khiến vấn đề Ukraine bị gạt sang bên lề và từ đó đến nay không còn cuộc đàm phán nào khác được tổ chức.

Nga, Ukraine, Mỹ nối lại đàm phán: Bất đồng về an ninh và vai trò của châu Âu VOV.VN - Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương Arab Thống nhất (UAE) trong 2 ngày 10 và 11/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine.

Châu Âu muốn góp mặt

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo châu Âu - những người vốn gần như bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình - đã nỗ lực tìm cách tham gia vào tiến trình này, do lo ngại rằng các quyết định liên quan đến an ninh của châu lục sẽ được đưa ra mà không có sự góp mặt của họ.

Hôm 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thúc giục đưa các đồng minh NATO và các quốc gia thành viên EU vào bất kỳ "cuộc thảo luận thực chất nào về cấu trúc an ninh châu Âu". Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nhiều lần khẳng định rằng Kiev mong muốn châu Âu trở thành một phần trong các cuộc đàm phán này.

Một quan chức Mỹ cho biết phía Mỹ sẽ đề xuất chuyển sang mô hình đàm phán đa phương, trong đó các quốc gia châu Âu cũng được tham gia thảo luận. Vị quan chức này bày tỏ hy vọng "phía Nga sẽ đồng thuận", dù cũng thừa nhận rằng "Moscow vốn có ấn tượng không mấy tốt đẹp với châu Âu".

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng tuyên bố có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine chỉ trong vòng một ngày – đã thúc đẩy một số vòng đàm phán nhằm kết thúc xung đột, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn rất hạn chế.

Trong khi đó, cách tiếp cận ngày càng hòa dịu của ông đối với Moscow đã gây ra tâm lý bất an sâu sắc tại Kiev cũng như trên khắp Liên minh châu Âu.

Sau cuộc gặp với đặc phái viên Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev, tại Washington vào tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng "thỏa thuận lớn, tuyệt vời" về Ukraine sắp đạt được, trong đó "có thể bao gồm cả châu Âu".

Mặc dù vậy nhiều người tại Ukraine vẫn tỏ ra hoài nghi về việc liệu thỏa thuận này có mang lại một nền hòa bình công bằng hay không. Nghị sĩ Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine chia sẻ rằng ông tin ông Trump đang hướng tới "một thỏa thuận nhanh chóng nhưng phải trả giá bằng lợi ích của Ukraine" – một kịch bản chắc chắn sẽ bị Kiev bác bỏ.

Tạo đà cho giai đoạn đàm phán tiếp theo

Phái đoàn của Moscow tại Abu Dhabi sẽ bao gồm ông Vladimir Medinsky, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov, cục phó Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Yuri Zhigarlovsky.

Trong khi đó, đoàn đàm phán của Ukraine bao gồm một số quan chức cấp cao từng tham gia các nhóm đàm phán trước đây: người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov, Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky – ông Kyrylo Budanov, và nghị sĩ Davyd Arakhamiya.

Ngay trước thềm cuộc đàm phán được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, hôm qua (9/11), ông Kushner bày tỏ rõ sự thận trọng khi lưu ý rằng các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi nhiều nhất cũng chỉ có thể "tạo đà cho giai đoạn đàm phán tiếp theo".

"Đây là một cuộc xung đột vô cùng khó khăn và phức tạp", ông viết trên nền tảng X, đồng thời cho biết thêm rằng phía Mỹ đang "tiếp cận các cuộc thảo luận này với sự quyết tâm và thực tế".