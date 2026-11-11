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Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, UAE

Thứ Tư, 21:35, 11/11/2026
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VOV.VN - Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi (UAE). Cuộc họp hôm 11/11 kéo dài chưa đầy 2 giờ, ngắn hơn đáng kể so với gần 5 giờ thương lượng kín trong ngày đầu tiên.

Vòng đàm phán tháng 11 tại Abu Dhabi đánh dấu cuộc thương lượng ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ chính thức đầu tiên kể từ tháng 2. Cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nhờ những nỗ lực trung gian của Washington, trong đó có cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước.

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Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. Ảnh: TASS

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Tham dự cuộc đàm phán còn có Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner – con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump – và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Trong khi đó, phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu. Ông Umerov cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao quyền cho phái đoàn thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

An ninh khu vực và những bất đồng về lãnh thổ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 11/11 cho biết ưu tiên hàng đầu của các nhà đàm phán là xác định những nguyên tắc và khuôn khổ bảo đảm an ninh cho Nga, Ukraine cũng như toàn bộ khu vực, trước khi chuyển sang thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột.

Moscow từ lâu khẳng định mọi thỏa thuận lâu dài phải giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng.

Về phía Mỹ, ông Jared Kushner đã nêu các ưu tiên của Washington, bao gồm chấm dứt giao tranh, thiết lập các bảo đảm an ninh thời hậu xung đột, hỗ trợ Ukraine phục hồi kinh tế và giải quyết những vấn đề nhân đạo.

Vấn đề lãnh thổ tiếp tục là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tiến trình đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa bác bỏ khả năng Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass do Nga tuyên bố sáp nhập.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dublin hôm 11/11, ông Zelensky cho rằng Washington cần tìm ra “một cách khác” để đạt được thỏa thuận với Moscow. Tờ The Telegraph cũng đưa tin Kiev đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc điều chỉnh lại ranh giới hành chính như một phần trong phương án thỏa hiệp lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga liên tục yêu cầu các bên công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay, trong đó có việc chấm dứt quyền kiểm soát của Ukraine đối với những khu vực còn lại ở Donbass.

Các đại diện châu Âu hiện vẫn chưa tham gia trực tiếp vào cuộc đàm phán ba bên, dù đã có các cuộc gặp riêng với quan chức Mỹ và Ukraine hôm 11/11.

Ông Rustem Umerov cho biết sau phiên đàm phán ba bên ngày 12/11, phái đoàn Ukraine sẽ tiếp tục có cuộc gặp riêng với các đối tác châu Âu đang ủng hộ Kiev.

Moscow nhiều lần đặt câu hỏi về vai trò của các nước châu Âu trong tiến trình này, đồng thời cáo buộc các chính phủ châu Âu làm suy yếu những thỏa thuận hòa bình trước đây và khiến xung đột kéo dài thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

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Cận cảnh bàn đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

VOV.VN - Cận cảnh bàn đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine hé lộ những tính toán chiến lược, lập trường đối lập và nỗ lực tìm tiếng nói chung. Đằng sau cánh cửa ngoại giao, bài toán lãnh thổ, an ninh và tương lai hòa bình vẫn là những nút thắt khó tháo gỡ.

Giang Bùi/VOV.VN
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