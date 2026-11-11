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Mỹ lạc quan về đàm phán Nga - Ukraine, muốn EU đóng vai trò lớn hơn

Thứ Tư, 08:56, 11/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.

Các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi vào hôm 10/11 trong cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ tháng 2. Ngoại trưởng Marco Rubio mô tả cuộc họp do Mỹ làm trung gian này là “rất hiệu quả”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các vấn đề nhân đạo đã được thảo luận và các bảo đảm an ninh cũng nằm trong chương trình nghị sự.

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Phái đoàn Ukraine trước cuộc họp 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine. Ảnh: Reuters.

AP dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể sẽ tiếp tục được bàn bạc trong những ngày tới. Ngoài tù binh, vấn đề trao trả dân thường Ukraine bị giam giữ và trẻ em được đưa khỏi Ukraine cũng nằm trong nội dung nhân đạo được đề cập.

Trong khi đó, Kyiv Post dẫn các nguồn tin Ukraine cho biết chương trình nghị sự còn bao gồm những vấn đề liên quan đến kiến trúc an ninh châu Âu trong tương lai và các bảo đảm an ninh dành cho Nga.

Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc tiếp xúc của Mỹ với cả hai bên trong những tuần gần đây - những nỗ lực mà đặc phái viên Jared Kushner cho biết đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của hai bên.

Nỗ lực mới của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận đã thúc đẩy các quan chức châu Âu tìm kiếm một vị trí tại bàn đàm phán, với hy vọng chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Trước cuộc họp chính, phía Ukraine đã có các cuộc gặp riêng biệt với đại diện từ châu Âu, NATO, Liên minh châu Âu cùng hai đặc phái viên của Mỹ là Kushner và Witkoff.

Pháp khẳng định rằng không thể có một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine nếu không giải quyết vấn đề an ninh châu Âu, và điều này đòi hỏi sự tham gia của các quốc gia châu Âu.

Các chính phủ châu Âu phần lớn đã tránh liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã có cuộc điện đàm với ông Putin vào ngày 27/10 - một động thái vấp phải sự chỉ trích từ một số đối tác châu Âu khác.

Nga đã nêu rõ quan điểm rằng họ không thấy cần thiết phải có sự góp mặt của các bên châu Âu trong cuộc họp với phía Ukraine và Mỹ.

Phát biểu tại Paris, ông Rubio cho biết Mỹ có ý định mở rộng các cuộc đàm phán ba bên để bao gồm cả châu Âu trong tương lai. “Trong những ngày tới, có lẽ chúng ta có thể đạt được tiến triển trong việc đưa họ vào tiến trình này”, ông nói.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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