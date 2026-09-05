Thứ trưởng Nga nêu điểm mấu chốt Mỹ cần tính đến khi giải quyết xung đột Ukraine

Phát biểu với hãng thông tấn TASS ngày 5/9, khi được hỏi về khả năng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow, ông Ryabkov cho rằng, vấn đề then chốt là Washington sẵn sàng đi đến đâu trong việc tìm kiếm một giải pháp thực chất cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông Ryabkov cho rằng, Mỹ cần tính đến tình hình thực tế trên thực địa khi thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: TASS

Trước đó, một nguồn tin của TASS cho biết, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Moscow và Kiev trong hai ngày 5 - 6/9.

“Vấn đề then chốt là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào vào việc tìm kiếm một giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó có tính đến thực tế trên thực địa”, ông Ryabkov nói.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, điều này không chỉ liên quan tới những “nguyên nhân gốc rễ” mà Moscow thường xuyên đề cập, mà còn bao gồm diễn biến trên chiến trường.

“Tình hình đang liên tục thay đổi và không theo hướng có lợi cho Kiev”, ông Ryabkov nhận định. Quan chức Nga cũng đề cập những diễn biến sau hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi về cách Washington tiếp cận các vấn đề cần giải quyết.

Theo ông Ryabkov, Moscow muốn biết liệu phía Mỹ có sẵn sàng duy trì cách tiếp cận mà Nga cho là hợp lý, hay sẽ chịu tác động bởi những toan tính chính trị và những người phản đối một giải pháp cho xung đột.

“Những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.