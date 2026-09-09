English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba Lan vươn lên dẫn đầu EU về trữ lượng khí đốt

Thứ Tư, 06:38, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba Lan công bố các kho chứa khí đốt tự nhiên của Ba Lan đã đạt công suất 96%, mức cao nhất trong Liên minh châu Âu và vượt xa mức trung bình 67% của khối.

Ủy ban châu Âu đã đánh giá cao Ba Lan vì đã vượt chỉ tiêu chuẩn bị khí đốt cho mùa đông của EU với mức độ vượt trội (96%). Trong khi đó, tình hình ở Đức lại hoàn toàn khác, nơi tỷ lệ dự trữ khí đốt chỉ đạt 55%, thuộc hàng thấp nhất trong EU, chỉ cao hơn Latvia và Hà Lan, mặc dù Đức sở hữu tổng dung lượng dự trữ lớn nhất khối.

ba lan vuon len dan dau eu ve tru luong khi dot hinh anh 1
Ba Lan vươn lên dẫn đầu EU về trữ lượng khí đốt. Ảnh minh họa: Reuters

Việc này cũng đặt ra câu hỏi, liệu Ba Lan có thể chia sẻ khí đốt cho Đức hoặc các quốc gia láng giềng khác hay không. Hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này. Tuy nhiên, cơ chế đoàn kết của EU vẫn có thể được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp, cụ thể là nếu một quốc gia thành viên khi không thể đảm bảo cung cấp khí đốt cho những đối tượng sử dụng được bảo vệ như bệnh viện và trường học. Khi đó, quốc gia bị ảnh hưởng trước tiên phải tuyên bố mức độ khủng hoảng cao nhất của EU, đồng thời phải sử dụng hết các giải pháp về lựa chọn thị trường và chính thức yêu cầu sự giúp đỡ từ các quốc gia khác.

Nhưng tới nay mức độ đó vẫn chưa xảy ra. Cơ chế này thậm chí không được kích hoạt ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu vào năm 2022 khi xung đột xảy ra. Các quan chức mô tả việc sử dụng cơ chế này chỉ mang tính lý thuyết.

Trước đó, ngày 3/9, báo cáo đánh giá của Ủy ban châu Âu được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm Điều phối Khí đốt của khối, cho thấy không có rủi ro tức thời nào đối với an ninh nguồn cung của EU mặc dù lượng dự trữ đang ở mức thấp hơn so với những năm trước ở nhiều khu vực. Các quốc gia thành viên và Ủy ban châu Âu tin rằng lượng dự trữ hiện tại vẫn có thể đạt mức đủ trước khi mùa đông đến.

Khung hợp tác năng lượng này bắt nguồn từ Ba Lan. Sau khi tranh chấp khí đốt với Nga làm gián đoạn nguồn cung từ năm 2006 đến năm 2009, Ba Lan đã thúc đẩy EU thông qua các quy tắc mạnh mẽ hơn về hợp tác năng lượng, chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về việc đảm bảo nguồn cung cho quốc gia. Vào thời điểm đó, ít ai dự đoán rằng Ba Lan đã giải quyết được khó khăn trước mắt và đang nổi lên với tư cách là nguồn cung cấp hỗ trợ tiềm năng cho các quốc gia khác trong khối.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ
Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu ở Trung Âu.

Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu ở Trung Âu.

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar
Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

VOV.VN - Ngày 3/9, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác Tam giác Weimar.

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

Đức, Pháp và Ba Lan tăng cường đoàn kết nhân 35 năm Tam giác Weimar

VOV.VN - Ngày 3/9, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác Tam giác Weimar.

Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân
Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

VOV.VN - Ngày 3/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết lần đầu tiên nước này nhận được sự ủng hộ từ các nước NATO tham gia chương trình liên quan đến việc cung cấp vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm kiếm vai trò lớn hơn trong khả năng răn đe hạt nhân của NATO

Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

VOV.VN - Ngày 3/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết lần đầu tiên nước này nhận được sự ủng hộ từ các nước NATO tham gia chương trình liên quan đến việc cung cấp vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm kiếm vai trò lớn hơn trong khả năng răn đe hạt nhân của NATO

Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự
Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Ngày 2/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ cháy tại một nhà máy quốc phòng sản xuất linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái là hành động cố ý phá hoại.

Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Ngày 2/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ cháy tại một nhà máy quốc phòng sản xuất linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái là hành động cố ý phá hoại.

Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước
Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước

VOV.VN - Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng nội địa.

Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước

Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước

VOV.VN - Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng nội địa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ