Ủy ban châu Âu đã đánh giá cao Ba Lan vì đã vượt chỉ tiêu chuẩn bị khí đốt cho mùa đông của EU với mức độ vượt trội (96%). Trong khi đó, tình hình ở Đức lại hoàn toàn khác, nơi tỷ lệ dự trữ khí đốt chỉ đạt 55%, thuộc hàng thấp nhất trong EU, chỉ cao hơn Latvia và Hà Lan, mặc dù Đức sở hữu tổng dung lượng dự trữ lớn nhất khối.

Ba Lan vươn lên dẫn đầu EU về trữ lượng khí đốt. Ảnh minh họa: Reuters

Việc này cũng đặt ra câu hỏi, liệu Ba Lan có thể chia sẻ khí đốt cho Đức hoặc các quốc gia láng giềng khác hay không. Hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này. Tuy nhiên, cơ chế đoàn kết của EU vẫn có thể được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp, cụ thể là nếu một quốc gia thành viên khi không thể đảm bảo cung cấp khí đốt cho những đối tượng sử dụng được bảo vệ như bệnh viện và trường học. Khi đó, quốc gia bị ảnh hưởng trước tiên phải tuyên bố mức độ khủng hoảng cao nhất của EU, đồng thời phải sử dụng hết các giải pháp về lựa chọn thị trường và chính thức yêu cầu sự giúp đỡ từ các quốc gia khác.

Nhưng tới nay mức độ đó vẫn chưa xảy ra. Cơ chế này thậm chí không được kích hoạt ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu vào năm 2022 khi xung đột xảy ra. Các quan chức mô tả việc sử dụng cơ chế này chỉ mang tính lý thuyết.

Trước đó, ngày 3/9, báo cáo đánh giá của Ủy ban châu Âu được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm Điều phối Khí đốt của khối, cho thấy không có rủi ro tức thời nào đối với an ninh nguồn cung của EU mặc dù lượng dự trữ đang ở mức thấp hơn so với những năm trước ở nhiều khu vực. Các quốc gia thành viên và Ủy ban châu Âu tin rằng lượng dự trữ hiện tại vẫn có thể đạt mức đủ trước khi mùa đông đến.

Khung hợp tác năng lượng này bắt nguồn từ Ba Lan. Sau khi tranh chấp khí đốt với Nga làm gián đoạn nguồn cung từ năm 2006 đến năm 2009, Ba Lan đã thúc đẩy EU thông qua các quy tắc mạnh mẽ hơn về hợp tác năng lượng, chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về việc đảm bảo nguồn cung cho quốc gia. Vào thời điểm đó, ít ai dự đoán rằng Ba Lan đã giải quyết được khó khăn trước mắt và đang nổi lên với tư cách là nguồn cung cấp hỗ trợ tiềm năng cho các quốc gia khác trong khối.