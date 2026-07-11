Nga và IAEA tham vấn việc đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga và IAEA đã trao đổi về tình hình an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ chế hoạt động của các chuyên gia IAEA và các biện pháp tăng cường phối hợp.

Phái đoàn Nga do Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga - Rosatom Alexei Likhachev dẫn đầu. Phía IAEA do Tổng Giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom-Alexei Likhachev và Tổng Giám đốc IAEA-Rafael Grossi. (Ảnh: Trung tâm Báo chí Rosatom)

Nội dung cuộc tham vấn tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, duy trì sự hiện diện thường trực và luân chuyển định kỳ các chuyên gia IAEA tại nhà máy, đồng thời nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin về tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và thành phố Energodar.

Tổng Giám đốc IAEA Grossi khẳng định, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Nga và đề xuất các biện pháp nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động bình thường của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom Alexei Likhachev cho biết, các báo cáo định kỳ của IAEA chưa phản ánh đầy đủ tình hình khách quan liên quan các mối đe dọa đối với nhà máy.

Theo phía Nga, kể từ giữa tháng 3, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hứng chịu hơn 460 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và hơn 15 đợt pháo kích. Ông tiếp tục kêu gọi IAEA đánh giá các cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Energodar.