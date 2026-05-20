Nóng thế giới ngày 20/5: Ông Putin gửi thông điệp về “chiều sâu” quan hệ Nga-Trung

Tổng thống Putin tới Bắc Kinh, gửi thông điệp về “chiều sâu” quan hệ Nga - Trung. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/5 bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc để thảo luận mọi khía cạnh của quan hệ song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga.

Trong thông điệp video công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đã đạt tới “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Quan hệ chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh đang đóng vai trò ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Ông cũng tuyên bố hai nước không thiết lập liên minh để chống lại bất kỳ bên thứ ba nào, mà thay vào đó là nỗ lực chung vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Dự kiến, ông Putin sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày 20/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Mỹ hoãn tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng Vịnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 (theo giờ Mỹ) thông báo quyết định hủy bỏ kế hoạch không kích quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/5. Quyết định này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo từ Qatar, Saudi Arabia và UAE đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các nỗ lực đàm phán nghiêm túc đang diễn ra.

Ông Trump cho biết các đồng minh vùng Vịnh tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận "chấp nhận được", với điều kiện tiên quyết là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù hoãn tấn công, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chỉ thị quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu thương lượng thất bại.

Ông Trump nói “có cơ hội rất lớn” đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công. Sau khi xác nhận hoãn hành động quân sự, Tổng thống Donald Trump nhận định khả năng đạt được thỏa thuận ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran hiện nay là "rất lớn". Ông bày tỏ sự lạc quan rằng vấn đề có thể được giải quyết thông qua ngoại giao thay vì phải sử dụng các biện pháp ném bom dữ dội. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn duy trì lập trường cứng rắn khi khẳng định quân đội luôn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào nếu Tehran không chấp nhận các điều khoản của Washington.

Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ. Tehran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao sang Nga như một phần của kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Theo đề xuất này, Iran sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân trong thời gian dài nếu số urani của họ được Moscow tiếp nhận thay vì bàn giao trực tiếp cho Washington.

Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến này, viện dẫn kinh nghiệm từng thực hiện cơ chế tương tự vào năm 2015 và nhấn mạnh Tehran hoàn toàn tin tưởng Moscow. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất trên vì cho rằng đây chỉ là sự thay đổi mang tính tượng trưng. Ông Trump tiếp tục yêu cầu Iran phải bàn giao số urani làm giàu cho Mỹ để ông có thể "cảm thấy yên tâm hơn" về mặt hình ảnh và an ninh.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Iran tuyên bố quân đội đã “đặt tay trên cò súng”, cảnh báo Mỹ và đồng minh. Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 19/5 đã phát đi cảnh báo cứng rắn rằng lực lượng vũ trang nước này đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Ông khẳng định quân đội Iran hiện được chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết và "ngón tay đã đặt trên cò súng" để đáp trả bất kỳ sai lầm chiến lược nào từ phía Mỹ và Israel. Vị tướng này nhấn mạnh các hành động leo thang quân sự của đối phương sẽ phải hứng chịu phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với quá khứ.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Zaporizhzhia. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) tuyên bố lực lượng nước này đã đánh bật quân Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia sau các trận đánh đô thị phức tạp. Stepnohirsk có ý nghĩa chiến thuật đặc biệt quan trọng khi án ngữ tuyến cao tốc Bắc - Nam E105 và chỉ cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 30 km.

Đơn vị đặc nhiệm “Artan” đã công bố video ghi lại cảnh xe bọc thép Ukraine tiến vào các khu vực trọng yếu vốn được cho là nằm dưới sự kiểm soát chắc chắn của Nga. Tuy nhiên, đại diện Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine lưu ý rằng quân Nga chủ yếu sử dụng các nhóm xâm nhập nhỏ để chiếm đóng từng phần thay vì kiểm soát hoàn toàn thị trấn.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ gia hạn 30 ngày cho phép các nước tiếp tục mua dầu của Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo gia hạn thêm 30 ngày cơ chế cho phép các quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga đang vận chuyển trên các tàu ngoài khơi. Quyết định được đưa ra nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột giữa Mỹ và Iran gây ra.

Xả súng tại trung tâm Hồi giáo ở California (Mỹ), 5 người thiệt mạng. Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra trưa 18/5 tại một trung tâm Hồi giáo lớn ở thành phố San Diego, bang California, khiến 5 người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công xảy ra tại Trung tâm Hồi giáo San Diego, nơi có cả trường học dành cho trẻ em. Trong số các nạn nhân có một nhân viên an ninh của cơ sở này. Hai nghi phạm, được xác định là thanh niên 17 và 19 tuổi, cũng đã tử vong sau vụ việc.

Lực lượng đặc nhiệm và các tay súng bắn tỉa đã được triển khai ngay lập tức để sơ tán hàng trăm trẻ em và người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Mặc dù mối đe dọa đã được kiểm soát nhưng động cơ của vụ tấn công vẫn đang được điều tra làm rõ.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ súng ở Trung tâm Hồi giáo tại San Diego, bang California, Mỹ, ngày 18/5/2026. Ảnh cắt từ video: Reuters.

Mỹ hạn chế nhập cảnh tạm thời với người từng có mặt tại các quốc gia có dịch Ebola. Ngày 18/5, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong vòng 30 ngày tới, những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong ba tuần gần đây sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời cho biết các đại sứ quán Mỹ tại ba quốc gia này đã tạm thời ngừng toàn bộ dịch vụ cấp thị thực.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bác tin đồn từ chức giữa áp lực chính trị gia tăng. Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/5 khẳng định ông không có ý định rời bỏ cương vị lãnh đạo chính phủ bất chấp những áp lực nội bộ nặng nề. Tuyên bố “thời gian lãnh đạo của tôi chưa kết thúc” được đưa ra sau khi Công đảng hứng chịu kết quả không khả quan trong các cuộc bầu cử địa phương hồi đầu tháng. Kết quả này đã làm dấy lên những tranh cãi gay gắt trong nội bộ đảng về chiến lược điều hành và khả năng duy trì sự ủng hộ của cử tri.

Động đất lần thứ hai mạnh 5,2 độ ở Quảng Tây (Trung Quốc) gây tác động sâu rộng. Thành phố Liễu Châu, Quảng Tây vừa hứng chịu trận động đất mạnh 5,2 độ lần thứ hai chỉ trong vòng 21 giờ. Tâm chấn của trận động đất tối 18/5 cách vị trí cũ chỉ 1 km, gây rung chấn mạnh lan sang cả tỉnh Quảng Đông và các khu vực gần biên giới Việt Nam.

Thống kê sơ bộ cho thấy thiên tai đã làm sập nhiều ngôi nhà và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng cùng nhiều người khác mất tích từ đợt rung chấn đầu tiên. Hơn 10.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp trong điều kiện thời tiết mưa lớn nghiêm trọng. Tại hiện trường, nhiều khu vực mặt đường bị sụt lún sâu tới hơn 3 mét, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.