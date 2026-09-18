Nga và Trung Quốc phủ quyết gia hạn cơ chế giám sát trừng phạt Iran

Theo đó, một dự thảo nghị quyết do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống; Pakistan và Somalia bỏ phiếu trắng. Do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống khiến nghị quyết không được thông qua.

Người dân xuống đường ủng hộ Chính phủ Iran và phản đối chiến dịch quân sự đang diễn ra của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Mỹ Jennifer Locetta cho rằng việc không còn nhóm chuyên gia độc lập sẽ khiến Hội đồng Bảo an mất một nguồn thông tin khách quan về các vi phạm trừng phạt. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho rằng cơ sở pháp lý của việc tiếp tục cơ chế này không còn phù hợp, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao.

Nhóm chuyên gia được Hội đồng Bảo an thành lập để thu thập, kiểm tra và phân tích thông tin về việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời báo cáo các trường hợp vi phạm và đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng. Nhiệm vụ hiện tại của nhóm sẽ hết hạn ngày 26/9.

Cơ chế này được khôi phục trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran được tái áp đặt vào tháng 9/2025 theo cơ chế khôi phục tự động, sau khi Anh, Pháp và Đức cáo buộc Tehran không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran, cùng Nga và Trung Quốc, bác bỏ tính hợp pháp của việc khôi phục các biện pháp trừng phạt này.

Việc nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia không được gia hạn diễn ra trong bối cảnh tranh cãi quốc tế tiếp tục gia tăng về chương trình hạt nhân Iran và hiệu lực của thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Cũng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc cáo buộc các đối tác phương Tây chính trị hóa Hội đồng Bảo an.