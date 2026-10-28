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Châu Âu phản ứng trái chiều sau cuộc điện đàm giữa Nga, Phần Lan, Na Uy về Ukraine

Thứ Tư, 07:21, 28/10/2026
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VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đang thu hút sự quan tâm của các nước châu Âu, đồng thời cũng gây ra những phản ứng trái chiều trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine đang được thúc đẩy.

Cuộc điện đàm kéo dài 90 phút

Ngày 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store theo đề nghị của hai nhà lãnh đạo. Nội dung trao đổi tập trung vào tình hình xung đột Ukraine, các cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây và triển vọng thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình.  

Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm là sự tiếp nối các cuộc tiếp xúc gần đây tại Na Uy và cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Saint Petersburg.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine chỉ có thể thực hiện khi các lợi ích hợp pháp của Nga được tính đến đầy đủ. Ông đồng thời cho rằng chính sách đối đầu của các nước Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang góp phần kéo dài xung đột.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushako, hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy cũng đề cập mong muốn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nếu Tổng thống Ukraine thực sự mong muốn đàm phán trực tiếp thì có thể đến Moscow, nơi Nga tuyên bố sẵn sàng bảo đảm các điều kiện cần thiết, trong đó có vấn đề an ninh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cuộc điện đàm có nội dung thực chất và quan trọng đối với các bên tham gia. Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của cuộc trao đổi đối với tiến trình đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 11 tới.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy. Nguồn: TASS

Các nước Châu Âu phản ứng trái chiều

Cuộc điện đàm đã gây ra những phản ứng trái chiều tại châu Âu, đặc biệt về việc duy trì đối thoại trực tiếp với Nga và vai trò của các nước châu Âu trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen công khai bày tỏ hoài nghi về sáng kiến của Phần Lan và Na Uy. Theo kênh truyền hình Đan Mạch TV 2, Thủ tướng Đan Mạch cho biết cuộc điện đàm không được thống nhất trước với các nước châu Âu khác. Thủ tướng Đan Mạch cho rằng các nước châu Âu cần hành động thống nhất thay vì tiến hành đàm phán riêng rẽ với Nga. Theo bà, chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của những cuộc tiếp xúc như vậy, dù nhấn mạnh rằng mọi bước đi hướng tới hòa bình đều đáng hoan nghênh.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cảnh báo việc tiến hành đàm phán với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine hoặc các nước châu Âu là nguy hiểm. Theo ông, việc thảo luận các vấn đề liên quan đến một quốc gia có chủ quyền mà không có sự tham gia của quốc gia đó là không thể chấp nhận được. Nhà lãnh đạo Litva nhấn mạnh cả Ukraine và các nước châu Âu cần tham gia tiến trình đàm phán, bởi châu Âu sẽ phải đối mặt với những hệ quả từ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Những phản ứng trái chiều cho thấy các nước châu Âu chưa có tiếng nói thống nhất về cách thức tiếp cận Nga trong bối cảnh tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang thúc đẩy các tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine. Tuy nhiên, những bất đồng về điều kiện hòa bình, thành phần tham gia đàm phán và vai trò của châu Âu tiếp tục đặt ra thách thức đối với tiến trình này.

 

Hương Trà/VOV-Moscow
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