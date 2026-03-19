Nga xem xét triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại

Ngày 18/3, Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải, ông Nikolai Patrushev cho biết, các tàu thuộc Hải quân Nga có thể sẽ được triển khai để hộ tống các tàu thương mại của Nga trong bối cảnh rủi ro khủng bố và phá hoại đối với tàu thuyền di chuyển tới các cảng của Nga vẫn ở mức cao.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Patrushev nhấn mạnh, Nga đã xây dựng và đang thực hiện một hệ thống biện pháp toàn diện nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, bao gồm khả năng tổ chức hộ tống đoàn tàu thương mại, triển khai các nhóm bảo vệ hỏa lực và trang bị phương tiện phòng vệ đặc biệt trên tàu.

Ông Patrushev cho rằng, đang có một chiến dịch ở châu Âu nhằm vào đội tàu vận chuyển hàng hóa từ các cảng Nga. Nga coi vụ tấn công tàu chở khí Arctic Metagas trên Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3/2026 là một hành động khủng bố quốc tế và Nga không loại trừ khả năng áp dụng thêm các biện pháp đáp trả nếu xuất hiện những mối đe dọa mới.