Nga chỉ trích Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tại Na Uy

Theo Reuters, trong tháng 8, Washington đã chuyển tới Na Uy một hệ thống tên lửa sử dụng các bệ phóng kiểu Mk-41, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk.

Mỹ triển khai hệ thống tên lửa có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk tới Na Uy. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc triển khai này tạo ra mối đe dọa đối với an ninh nước này, bởi các bệ phóng nói trên có thể được sử dụng để phóng những loại tên lửa có tầm bắn tới một phần đáng kể lãnh thổ châu Âu của Nga, trong đó có Moscow.

“Những bước đi như việc triển khai tại châu Âu các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất của Mỹ, vốn tạo ra mối đe dọa đối với Liên bang Nga, nói một cách nhẹ nhàng, đã đưa các điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ về những vấn đề chiến lược trở về con số 0”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Moscow đồng thời cho biết sẽ “đặc biệt chú ý” tới các địa điểm triển khai cũng như những trung tâm chỉ huy và kiểm soát của các hệ thống tên lửa Mỹ.

Những diễn biến mới liên quan tới hệ thống tên lửa tại Na Uy diễn ra trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa Nga và NATO tiếp tục căng thẳng, trong khi Washington và Moscow vẫn chưa đạt được khuôn khổ mới về kiểm soát vũ khí chiến lược.

Điện Kremlin cũng chỉ trích những động thái gần đây của Na Uy nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.

Na Uy đang mở rộng Lữ đoàn Finnmark ở khu vực Bắc Cực, trong đó có kế hoạch bổ sung một tiểu đoàn pháo binh. Oslo cũng có kế hoạch triển khai các hệ thống rocket tầm xa mới vào năm 2030.

Na Uy có chung đường biên giới ở Bắc Cực với Nga. Oslo cho rằng cuộc chiến tại Ukraine cho thấy các hệ thống tấn công tầm xa ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường hiện đại.

Phát biểu khi được hỏi về những động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Na Uy tăng cường năng lực quân sự nhằm vào Nga “chắc chắn” sẽ được Moscow nhìn nhận như một mối đe dọa đối với an ninh nước này.

Theo ông Peskov, tình hình hiện nay tạo cơ sở để Nga thực hiện thêm các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh của mình. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga cùng các cơ quan chính phủ khác đã và đang tiến hành những bước đi cần thiết.