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Nga - Triều Tiên hoàn thành cây cầu chiến lược qua sông Tumannaya

Thứ Hai, 22:24, 07/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song cho biết chính phủ hai nước Triều Tiên và Nga sẽ nỗ lực đạt được những kết quả mới trong phát triển hợp tác, đáp ứng kỳ vọng về phát triển và thịnh vượng chung của nhân dân hai nước.

Tuyên bố được ông Pak Thae Song đưa ra tại lễ hoàn thành xây dựng một cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya, trên tuyến biên giới giữa Triều Tiên và Nga hôm 7/9.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song đã tham dự lễ thông xe cây cầu thông qua hình thức trực tuyến.

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Nga - Triều Tiên hoàn thành cây cầu chiến lược qua sông Tumannaya. Ảnh: Reuters

“Trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm quý báu đạt được trong quá trình xây dựng cây cầu đường bộ qua sông Tumannaya, chính phủ hai nước Triều Tiên và Nga sẽ nỗ lực đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa trong hợp tác, đáp ứng nguyện vọng và kỳ vọng của nhân dân hai nước về phát triển và thịnh vượng chung”, ông Pak Thae Song nói.

Theo Thủ tướng Triều Tiên, việc hoàn thành thành công trình cây cầu đường bộ qua sông Tumannaya là yếu tố then chốt trong các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việc hoàn thành cây cầu sẽ tạo điều kiện tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Thỏa thuận triển khai dự án xây dựng cây cầu được Nga và Triều Tiên ký kết năm 2024, với sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong Un.

Đến tháng 4/2025, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song đã tham dự lễ khởi công dự án.

Tổng chiều dài tuyến cầu và đường dẫn vào khoảng 5 km, trong đó phần cầu bắc qua sông dài khoảng 1 km. Cây cầu được thiết kế với 2 làn xe.

Cùng với cây cầu, một cửa khẩu đường bộ Khasan cũng được xây dựng. Dự án cửa khẩu có tổng cộng 10 làn xe.

Theo cơ quan báo chí của Chính phủ Nga, khi hoạt động hết công suất, cửa khẩu Khasan có thể phục vụ khoảng 300 phương tiện và hơn 2.300 người mỗi ngày.

Việc hoàn thành cây cầu đường bộ qua sông Tumannaya được xem là một bước phát triển mới trong kết nối giao thông giữa hai nước, đồng thời tạo thêm cơ sở cho việc mở rộng trao đổi và hợp tác song phương.

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Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện "các đòn đáp trả mang tính hủy diệt". Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không.

Giang Bùi/VOV.VN
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