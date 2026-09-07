Thời sự quốc tế sáng 7/9: Nga tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá
Thứ Hai, 08:14, 07/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 7/9: Nga tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá; Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Putin thúc đẩy hòa bình Ukraine; Tổng thống Nga Putin ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Ukraine để đàm phán; Ukraine điều tra Văn phòng Tổng công tố vì liên quan đến tham nhũng...
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Kiev của Ukraine để đàm phán. Kremlin tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá. Iran tuyên bố tấn công 6 tàu tại eo Hormuz. Mỹ giội tên lửa xuống tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg.
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Kiev của Ukraine để đàm phán. Kremlin tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá. Iran tuyên bố tấn công 6 tàu tại eo Hormuz. Mỹ giội tên lửa xuống tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg.
VOV.VN - Sau nhiều tháng Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của nhau, bầu trời Nga và Ukraine đang có một khoảng lặng hiếm hoi. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao với cả Nga và Ukraine.
VOV.VN - Sau nhiều tháng Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của nhau, bầu trời Nga và Ukraine đang có một khoảng lặng hiếm hoi. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao với cả Nga và Ukraine.