Toàn cảnh quốc tế 13/10: Ông Trump chạy đua vận động cử tri trước bầu cử Mỹ
Thứ Ba, 21:35, 13/10/2026
VOV.VN - Theo các cố vấn Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.
VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không ủng hộ việc dùng tiền đặt cược vào kết quả bầu cử, trong bối cảnh hình thức này ngày càng phổ biến trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu đang phối hợp xây dựng một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, trong đó không chỉ đề cập đến vấn đề lãnh thổ mà còn bao gồm tái thiết Ukraine, bảo đảm an ninh và hợp tác kinh tế hậu chiến.
VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu đang phối hợp xây dựng một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, trong đó không chỉ đề cập đến vấn đề lãnh thổ mà còn bao gồm tái thiết Ukraine, bảo đảm an ninh và hợp tác kinh tế hậu chiến.