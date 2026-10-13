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Toàn cảnh quốc tế 13/10: Ông Trump chạy đua vận động cử tri trước bầu cử Mỹ

Thứ Ba, 21:35, 13/10/2026
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VOV.VN - Theo các cố vấn Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.

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Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không ủng hộ việc dùng tiền đặt cược vào kết quả bầu cử, trong bối cảnh hình thức này ngày càng phổ biến trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Xem thêm: Hải quân Mỹ dùng “tàu ma” Thế chiến I luyện ném bom

PV/VOV.VN
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