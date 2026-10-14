Ông Trump nói Mỹ vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Ông Trump khẳng định Mỹ vẫn chia sẻ tình báo với Ukraine

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện Washington vẫn giúp đỡ Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo. Ông khẳng định, phía Mỹ muốn xung đột kết thúc vì vậy đang hợp tác với cả Nga và Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trước đó xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ có thể hạn chế chia sẻ tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump những ngày qua liên tục gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng lọc dầu Nga vì cho rằng các vụ tấn công này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel toàn cầu.

Ông Trump khẳng định Mỹ vẫn chia sẻ tình báo với Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ông Trump nói cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn chiến tranh kết thúc, nhưng giữa hai nhà lãnh đạo có rất nhiều khác biệt và họ “không biết làm thế nào để đạt được điều đó”. Ông cho rằng Mỹ đang cố gắng hỗ trợ cả hai bên tìm đường ra khỏi xung đột.

Khi được hỏi liệu Nga có thể dùng nguồn thu từ thỏa thuận dầu diesel để vận hành cho cuộc chiến hay không, ông Trump tránh trả lời trực tiếp. Ông nói đây là thỏa thuận đưa dầu diesel ra thị trường thế giới, không phải để cung cấp riêng cho Mỹ.

Thỏa thuận dầu diesel với Nga đang trở thành điểm gây tranh cãi lớn trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Nhà Trắng cho rằng việc đưa thêm diesel Nga ra thị trường có thể giúp hạ giá nhiên liệu toàn cầu, trong khi các nghị sĩ phản đối cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu sức ép trừng phạt với Moscow và tạo thêm nguồn thu cho Nga trong xung đột với Ukraine.