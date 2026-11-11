Ngày đầu hòa đàm Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4,5 tiếng, bao gồm một lần nghỉ 40 phút. Đại diện Nga và Ukraine sử dụng tiếng Nga trong quá trình trao đổi.

Nga nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cấu trúc an ninh mới

Phát biểu khai mạc, Trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky bày tỏ hy vọng cuộc gặp với thành phần đoàn Nga được tăng cường sẽ giúp các bên tiến gần hơn tới hòa bình vì lợi ích của nhân dân hai nước. Theo TASS, đoàn Nga có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Igor Kostyukov.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu (Ảnh: TASS)

Đáng chú ý, theo nguồn tin ngoại giao được TASS dẫn lại, nội dung đàm phán lần này không chỉ giới hạn trong vấn đề Ukraine mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn châu Âu. Các bên sẽ thảo luận những cơ chế ngăn ngừa đe dọa, tăng cường ổn định khu vực và hạn chế nguy cơ đối đầu quân sự trong giai đoạn hậu xung đột.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc xác định các nguyên tắc cho cấu trúc an ninh tương lai trước khi giải quyết cụ thể xung đột Nga - Ukraine là hợp lý. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không đưa ra dự báo về khả năng đạt được những thỏa thuận cụ thể sau vòng đàm phán.

Ukraine đánh giá cuộc đàm phán có tính xây dựng

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong thông báo trên Telegram ngày 10/11, đánh giá khuôn khổ đàm phán ba bên là "có tính xây dựng và khá thực chất". Theo ông Zelensky, các bên đã thảo luận những bước đi nhân đạo, bảo đảm an ninh cho Ukraine và các biện pháp giảm leo thang xung đột.

Phái đoàn Ukraine tại đàm phán. (Ảnh: Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine)

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc giải phóng tù binh là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho rằng các bảo đảm an ninh cần có cơ chế thực hiện thực chất để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh tái diễn. Ông Zelensky cũng cho biết đã giao cho đoàn đàm phán những nhiệm vụ cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo ngày 11/11, đồng thời tiếp tục trao đổi với đại diện Mỹ và châu Âu.

Một số nguồn tin được báo chí Ukraine dẫn lại cho biết các bên có thể đã đạt được tiến triển hướng tới một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức về số lượng và thời điểm thực hiện.

Mỹ đánh giá tích cực nhưng thừa nhận còn nhiều việc phải làm

Về phía Mỹ, phát biểu tại Paris sau cuộc họp các ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi là "rất hiệu quả", song nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm và chưa thể kỳ vọng một giải pháp được đưa ra ngay trong 24 giờ tới.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Donald Trump yêu cầu nhóm đàm phán nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner cũng đề cập một số ý tưởng nhằm thu hẹp khác biệt giữa Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhấn mạnh Mỹ không phải bên trực tiếp tham chiến tại Ukraine mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy đàm phán. Quyết định cuối cùng để chấm dứt xung đột vẫn do Nga và Ukraine thống nhất.

Donbas và cấu trúc an ninh châu Âu vẫn là những vấn đề khó khăn

Một trong những vấn đề phức tạp nhất trong tiến trình giải quyết xung đột là tương lai khu vực Donbas, đặc biệt là tỉnh Donetsk. Theo lập trường lâu nay của Nga, Ukraine cần rút khỏi toàn bộ Donbas. Trong khi đó, Ukraine không chấp nhận từ bỏ những khu vực mà lực lượng nước này vẫn đang kiểm soát.

Đáng chú ý, các thông tin của TASS về ngày đàm phán đầu tiên tập trung vào vấn đề xây dựng cấu trúc an ninh mới cho châu Âu, chưa công bố kết quả cụ thể về vấn đề lãnh thổ. Theo truyền thông phương Tây, bất đồng về quyền kiểm soát những khu vực còn lại của Donetsk tiếp tục là trở ngại lớn đối với một thỏa thuận hòa bình.

Đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Ảnh: TASS)

Một diễn biến khác là sự hiện diện của nhiều đại diện châu Âu tại Abu Dhabi. Trước cuộc gặp ba bên, đoàn Ukraine đã có các cuộc tiếp xúc riêng với đại diện Đức, Pháp, Anh, Italy, Liên minh châu Âu và NATO, cùng hai đặc phái viên Mỹ.

Tuy nhiên, Nga không chấp nhận sự tham gia trực tiếp của châu Âu vào khuôn khổ đàm phán ba bên hiện nay. Trong khi đó, các nước châu Âu muốn có tiếng nói trong tiến trình giải quyết xung đột do những tác động trực tiếp tới an ninh khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết Mỹ mong muốn tìm cách đưa châu Âu tham gia vào tiến trình này trong thời gian tới.

Như vậy, ngày làm việc đầu tiên tại Abu Dhabi cho thấy các bên vẫn duy trì đối thoại và bước đầu trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung nhân đạo có thể ghi nhận tiến triển, các vấn đề cốt lõi như lãnh thổ, điều kiện chấm dứt chiến tranh và cấu trúc an ninh hậu xung đột vẫn chưa có lời giải. Cuộc đàm phán tiếp tục ngày 11/11 sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng thu hẹp những bất đồng giữa các bên.