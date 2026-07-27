Nghị trường Nhật Bản “nóng” vì tỷ lệ ủng hộ Nội các sụt giảm

Mặc dù từng là một trong những nội các có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử chính trị Nhật Bản, song trong hai tháng trở lại đây, Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đã bắt đầu đối mặt với xu hướng sụt giảm tỷ lệ ủng hộ. Đặc biệt, trong kết quả thăm dò dư luận tháng 7 do các cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản thực hiện, tỷ lệ này lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%.

Tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%. Ảnh: Jiji Press

Diễn biến này lập tức trở thành chủ đề nóng trên nghị trường Nhật Bản. Ngay trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản sáng 27/7, vấn đề này đã trở thành nội dung chất vấn trọng tâm.

Phát biểu tại đây, Hạ nghị sĩ Shina Takeshi cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này: "Thứ nhất là giá cả leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân cũng như việc làm của người lao động. Thứ hai là Thủ tướng quá tập trung vào hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội thay vì thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình trước Quốc hội".

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho biết bà không thể đánh giá chi tiết từng cuộc thăm dò dư luận, đồng thời khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định, những nguyên nhân được Hạ nghị sỹ Shina nêu trên là có cơ sở, trong đó, nguyên nhân thứ nhất là vấn đề Nhật Bản phải đối mặt trong nhiều năm qua. Nếu không sớm được giải quyết, tác động tiêu cực từ tình trạng này sẽ tiếp tục lan rộng.