English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị trường Nhật Bản “nóng” vì tỷ lệ ủng hộ Nội các sụt giảm

Thứ Hai, 16:01, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù kỳ họp thứ 221 của Quốc hội Nhật Bản đã kết thúc, song các nghị sĩ vẫn tiếp tục dành sự quan tâm đến việc tỷ lệ ủng hộ đối với Chính phủ đương nhiệm giảm mạnh, với nhiều ý kiến khác nhau.

Mặc dù từng là một trong những nội các có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử chính trị Nhật Bản, song trong hai tháng trở lại đây, Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đã bắt đầu đối mặt với xu hướng sụt giảm tỷ lệ ủng hộ. Đặc biệt, trong kết quả thăm dò dư luận tháng 7 do các cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản thực hiện, tỷ lệ này lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%.

nghi truong nhat ban nong vi ty le ung ho noi cac sut giam hinh anh 1
Tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%. Ảnh: Jiji Press

Diễn biến này lập tức trở thành chủ đề nóng trên nghị trường Nhật Bản. Ngay trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản sáng 27/7, vấn đề này đã trở thành nội dung chất vấn trọng tâm.

Phát biểu tại đây, Hạ nghị sĩ Shina Takeshi cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này: "Thứ nhất là giá cả leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân cũng như việc làm của người lao động. Thứ hai là Thủ tướng quá tập trung vào hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội thay vì thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình trước Quốc hội".

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho biết bà không thể đánh giá chi tiết từng cuộc thăm dò dư luận, đồng thời khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định, những nguyên nhân được Hạ nghị sỹ Shina nêu trên là có cơ sở, trong đó, nguyên nhân thứ nhất là vấn đề Nhật Bản phải đối mặt trong nhiều năm qua. Nếu không sớm được giải quyết, tác động tiêu cực từ tình trạng này sẽ tiếp tục lan rộng.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

AI đối đầu AI: Nhật Bản triển khai "cảnh sát AI" chống lừa đảo số
AI đối đầu AI: Nhật Bản triển khai "cảnh sát AI" chống lừa đảo số

VOV.VN - Những video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân từng được xem là “công cụ” mới của tội phạm mạng. Giờ đây, chính trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng như một vũ khí hữu hiệu để đối phó với các hình thức lừa đảo do AI tạo ra.

AI đối đầu AI: Nhật Bản triển khai "cảnh sát AI" chống lừa đảo số

AI đối đầu AI: Nhật Bản triển khai "cảnh sát AI" chống lừa đảo số

VOV.VN - Những video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân từng được xem là “công cụ” mới của tội phạm mạng. Giờ đây, chính trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng như một vũ khí hữu hiệu để đối phó với các hình thức lừa đảo do AI tạo ra.

Mùa hè cực đoan hơn, chuyên gia Nhật Bản đề xuất thích ứng với nắng nóng
Mùa hè cực đoan hơn, chuyên gia Nhật Bản đề xuất thích ứng với nắng nóng

VOV.VN - Liên tục trong khoảng 1 tuần qua, nắng nóng tại Nhật Bản ngày một cực đoan hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân nhiều địa phương. Các chuyên gia đã phải đưa ra những khuyến cáo chưa từng có. 

Mùa hè cực đoan hơn, chuyên gia Nhật Bản đề xuất thích ứng với nắng nóng

Mùa hè cực đoan hơn, chuyên gia Nhật Bản đề xuất thích ứng với nắng nóng

VOV.VN - Liên tục trong khoảng 1 tuần qua, nắng nóng tại Nhật Bản ngày một cực đoan hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân nhiều địa phương. Các chuyên gia đã phải đưa ra những khuyến cáo chưa từng có. 

Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng
Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan trên hầu khắp các địa phương của Nhật Bản đang khiến thiệt hại về người tại nước này liên tục gia tăng đáng lo ngại.

Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng

Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan trên hầu khắp các địa phương của Nhật Bản đang khiến thiệt hại về người tại nước này liên tục gia tăng đáng lo ngại.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ