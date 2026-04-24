Mỹ đang âm thầm chuẩn bị kịch bản tác chiến mới tại eo biển Hormuz?

Kế hoạch tác chiến của Mỹ

Kế hoạch tác chiến tập trung vào các "mục tiêu linh hoạt" nhằm làm yếu khả năng kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Kịch bản này ưu tiên vô hiệu hóa đội tàu tấn công nhanh và tàu rải thủy lôi – những loại phương tiện mà Tehran dùng để phong tỏa tuyến hàng hải nhằm gây áp lực lên Mỹ.

Trong tháng đầu tiên nổ ra xung đột, dù quân đội Mỹ có nhắm vào lực lượng hải quân Iran, phần lớn các đợt không kích lại diễn ra ngoài khu vực eo biển, tạo điều kiện để Washington mở rộng chiều sâu tấn công vào nội địa Iran. Tuy nhiên, kế hoạch mới được cho là sẽ chuyển mục tiêu trọng tâm nhắm vào các tuyến đường thủy quan trọng.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Các báo cáo đánh giá mới đây cho thấy, phần lớn hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển của Iran vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Việc duy trì hạm đội tàu cỡ nhỏ đóng vai trò là bệ phóng di động cho Tehran trong các đòn tấn công không chỉ đe dọa trực tiếp lực lượng hải quân Mỹ mà còn cản trở nỗ lực duy trì an ninh trên các tuyến đường thủy chiến lược.

Giới quan sát nhận định rằng các biện pháp quân sự tại eo biển khó có thể khôi phục ngay lập tức hoạt động hàng hải. Thực tế, việc mở lại tuyến đường này phụ thuộc phần lớn vào ngưỡng chấp nhận rủi ro của Tổng thống Donald Trump: Liệu Washington có sẵn sàng bảo đảm an toàn cho tàu thuyền thương mại khi các mối đe dọa từ phía Iran vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn?

Các nguồn tin cũng tiết lộ rằng quân đội Mỹ có thể cân nhắc mở rộng phạm vi tấn công sang các mục tiêu lưỡng dụng và hạ tầng trọng yếu, bao gồm cả các cơ sở năng lượng, nhằm gia tăng áp lực buộc Tehran quay lại bàn đàm phán. Nhà Trắng đã nhiều lần nhấn mạnh khả năng nối lại chiến dịch quân sự nếu con đường ngoại giao không mang lại kết quả.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cảnh báo rằng việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Hành động này có nguy cơ phá vỡ mọi nỗ lực kiềm chế, đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Một kịch bản khác đang được các nhà hoạch định quân sự Mỹ cân nhắc là tấn công trực diện vào giới lãnh đạo quân sự Iran, cũng như những “nhân tố cản trở” trong bộ máy quyền lực – những người mà phía Mỹ cho rằng đang tích cực làm chệch hướng tiến trình đàm phán. Theo một nguồn tin, danh sách này bao gồm cả ông Ahmad Vahidi, nhân vật giữ vai trò then chốt trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Khi được hỏi về khả năng triển khai các đòn tấn công có chủ đích, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giữ thái độ thận trọng: “Vì lý do an ninh, chúng tôi không bình luận về các kịch bản tương lai hay những giả định. Quân đội Mỹ vẫn đang trình lên Tổng thống nhiều phương án khác nhau. Và ở thời điểm này, mọi phương án đều đang được cân nhắc”.

Các nguồn tin cho biết thêm, các đợt tấn công kế tiếp có khả năng nhắm vào những tài sản quân sự còn sót lại của Iran. Mục tiêu trọng tâm bao gồm hệ thống tên lửa, bệ phóng và các cơ sở sản xuất chưa bị phá hủy trong đợt không kích đầu tiên, hoặc những khí tài đã được bí mật di chuyển đến các vị trí chiến lược mới kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trước đó, CNN dẫn đánh giá tình báo Mỹ cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran, cùng hàng nghìn máy bay không người lái tấn công, vẫn còn nguyên vẹn sau chiến dịch tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Tại cuộc họp báo tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Tehran đã tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn để tái triển khai các khí tài quân sự còn sót lại sang những vị trí chiến lược mới. Ông Hegseth cũng cảnh báo rằng những mục tiêu này có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của các đợt tập kích kế tiếp, nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Ưu tiên của Mỹ

Tổng thống Trump dường như vẫn giữ thái độ dè chừng trước khả năng tái khởi động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, đồng thời ưu tiên tìm kiếm lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng thừa nhận rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của ông không phải là “vô thời hạn”, và quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự nếu nhận được chỉ thị.

Dù vậy, ông Trump không giấu được sự thất vọng trước việc Tehran tiếp tục từ chối mở lại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đã bị phong tỏa để đáp trả các đợt tấn công ban đầu của Mỹ và Israel.

Theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch tác chiến ban đầu, chính quyền Tổng thống Trump đã đánh giá chưa đầy đủ quyết tâm của Iran trong việc đóng cửa eo biển. Một số ý kiến cho rằng kịch bản này có thể đã được ngăn chặn nếu Washington sớm triển khai lực lượng và khí tài tới khu vực nhằm tạo thế răn đe hoặc sẵn sàng phản ứng ngay từ đầu.

Việc không thể ngăn chặn hành động phong tỏa trong những ngày đầu xung đột được cho là một trong những nguyên nhân khiến thế trận Mỹ–Iran rơi vào thế bế tắc hiện tại. Phần lớn các tàu chở dầu quốc tế vẫn né tránh tuyến đường này, do lo ngại nguy cơ bị tấn công hoặc mắc kẹt trong vùng chiến sự.

Tính đến ngày 23/4, Hải quân Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ tại khu vực với 19 tàu chiến tại Trung Đông, bao gồm hai biên đội tàu sân bay cùng 7 tàu hoạt động tại Ấn Độ Dương. Kể từ ngày 13/4, Washington đã triển khai chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran và buộc ít nhất 33 tàu phải chuyển hướng hành trình.

Ngoài ra, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm soát trực tiếp ít nhất 3 tàu, trong đó có 2 tàu bị chặn tại Ấn Độ Dương, cách Vịnh Ba Tư khoảng 2.000 dặm (hơn 3.200km). Cuộc đột kích mới nhất diễn ra vào đêm 22/4, khi các lực lượng Mỹ tiếp cận và kiểm soát một tàu “không quốc tịch” nằm trong diện bị trừng phạt, đang vận chuyển dầu từ Iran, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ.