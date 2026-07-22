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Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp nhau trước trước thềm thượng đỉnh

Thứ Tư, 07:09, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này, trước khả năng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/7 cho biết ông Rubio và ông Vương Nghị sẽ gặp nhau tại Manila, nơi các ngoại trưởng của 11 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các đối tác lớn tập trung để thảo luận nhiều vấn đề toàn cầu.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp giữa ông Rubio và người đồng cấp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, sau cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 5.

Ông Trump cho biết ông Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9, trong khi ông Rubio hôm 20/7 nói hội nghị thượng đỉnh vẫn đang được lên kế hoạch. Trung Quốc chưa xác nhận chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình.

“Tôi không có lý do gì để tin rằng họ sẽ không tới. Điều đó rất quan trọng”, ông Rubio nói với các phóng viên khi lên đường tới ASEAN.

Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng đã phần nào ổn định sau thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời đạt được giữa ông D. Trump và ông Tập Cận Bình hồi tháng 10. Tuy nhiên, những khác biệt sâu sắc vẫn chi phối quan hệ giữa hai nước, trong bối cảnh nhiều nhà phân tích cho rằng thế giới đang chứng kiến một dạng “Chiến tranh Lạnh mới”.

“Sẽ luôn có những vấn đề mà chúng ta không đồng ý với nhau. Nhưng tôi cho rằng những quốc gia hùng mạnh và quan trọng như chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục đối thoại và duy trì quan hệ", ông Rubio cho hay hôm 20/7.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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