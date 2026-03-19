Ngoại trưởng Trung Quốc: Cuộc chiến Iran “không nên xảy ra và không cần tiếp tục”

Thứ Năm, 10:05, 19/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 18/3 tuyên bố, cuộc chiến ở Iran "không nên xảy ra và không cần thiết phải tiếp diễn", đồng thời khẳng định Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc hội đàm với ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Đặc phái viên của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về vấn đề Trung Quốc, tại Bắc Kinh.

ngoai truong trung quoc cuoc chien iran khong nen xay ra va khong can tiep tuc hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Đặc phái viên của Tổng thống UAE ngày 18/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn và xung đột ở Trung Đông gây lo ngại, ý nghĩa chiến lược của quan hệ Trung Quốc - UAE càng trở nên nổi bật hơn. Theo ông, việc hai bên kịp thời liên lạc chiến lược và tăng cường lòng tin chiến lược ngày càng quan trọng, có lợi cho việc thúc đẩy sớm hiện thực hóa hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc, ông Vương Nghị nhấn mạnh: “cuộc chiến này đáng lẽ không nên xảy ra và không cần thiết phải tiếp diễn”, đồng thời kêu gọi tránh gây thêm thương vong và tổn thất lớn hơn.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải để đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột, nhằm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, trong các hoạt động ngoại giao con thoi ngày 17/3, ông Trác Tuấn, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông đã có các cuộc gặp Ngoại trưởng Ai Cập và Tổng thư ký Liên đoàn Arab.

Ông cho rằng, việc leo thang xung đột hơn nữa sẽ gây ra những tổn thất lớn hơn, tác động đến sự phát triển kinh tế khu vực và an ninh năng lượng toàn cầu. Ưu tiên cấp bách hiện nay là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và quay trở lại con đường đúng đắn giải quyết tranh chấp thông qua các kênh ngoại giao. Ông cũng tuyên bố ủng hộ yêu cầu chính đáng của các nước Arab nhằm bảo vệ an ninh và các quyền hợp pháp của mình.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm nay cho biết đã ban hành giấy phép chung cho phép một số giao dịch liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela, đánh dấu bước điều chỉnh mới trong chính sách đối với quốc gia Nam Mỹ.

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm nay cho biết đã ban hành giấy phép chung cho phép một số giao dịch liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela, đánh dấu bước điều chỉnh mới trong chính sách đối với quốc gia Nam Mỹ.

Trung Quốc tung robot "ngựa máy", có khả năng kéo hàng nặng

VOV.VN - Một công ty khởi nghiệp từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu robot đặc biệt mang tên 2026 Year of the Horse dựa trên robot công nghiệp Lynx M20 Pro.

VOV.VN - Một công ty khởi nghiệp từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu robot đặc biệt mang tên 2026 Year of the Horse dựa trên robot công nghiệp Lynx M20 Pro.

Trung Quốc thí điểm sử dụng năng lượng hydro, đẩy nhanh chuyển đổi xanh

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (16/3) đã ban hành thông báo về việc khởi động chương trình thí điểm ứng dụng năng lượng hydro trong 4 năm, mở rộng từ xe chạy bằng pin nhiên liệu sang nhiều lĩnh vực như công nghiệp và giao thông vận tải, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (16/3) đã ban hành thông báo về việc khởi động chương trình thí điểm ứng dụng năng lượng hydro trong 4 năm, mở rộng từ xe chạy bằng pin nhiên liệu sang nhiều lĩnh vực như công nghiệp và giao thông vận tải, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

