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Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường tham vấn, tháo gỡ bất đồng thương mại

Thứ Tư, 07:49, 02/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại, tham vấn để hóa giải các bất đồng và va chạm trong hợp tác kinh tế - thương mại, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp tại Mỹ vào cuối tháng 9.

Chiều 1/9, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung (USCBC) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Ryan McInerney dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lý Cường cho biết quan hệ Trung - Mỹ hiện nhìn chung duy trì ổn định nhờ nỗ lực chung của hai bên. Ông nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington thực hiện định hướng chiến lược của nguyên thủ hai nước, tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác cùng có lợi và kiểm soát phù hợp các khác biệt.

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Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp Chủ tích Hội đồng quản trị của Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung Ryan McInerney tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào chiều 1 tháng 9. Ảnh Tân Hoa Xã 

Quan điểm của Trung Quốc về hợp tác kinh tế - thương mại với Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, bản chất của quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước là cùng có lợi và cùng thắng. Với quy mô hợp tác lớn, việc phát sinh mâu thuẫn và va chạm là khó tránh khỏi, song hai bên vẫn có thể tìm ra giải pháp nếu duy trì sự tôn trọng, thấu hiểu và tăng cường tham vấn.

Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các đề xuất hợp lý của doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại nước này, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng theo quy định pháp luật. Bắc Kinh cũng mong Mỹ có những hành động cụ thể để giải quyết quan ngại của Trung Quốc và triển khai các kết quả đã đạt được trong đàm phán kinh tế - thương mại song phương.

Thủ tướng Trung Quốc cho biết thị trường nước này vẫn có tiềm năng lớn, nhất là trong các lĩnh vực tiêu dùng thông minh, tiêu dùng xanh và các loại hình tiêu dùng chất lượng cao. Ông hoan nghênh doanh nghiệp Mỹ tận dụng cơ hội, mở rộng đầu tư và tiếp tục khai thác sâu thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và y tế

Cùng ngày, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành cũng đã gặp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực xe năng lượng mới, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm và y tế - sức khỏe.

Ông Lý Lạc Thành bày tỏ hy vọng Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác công nghiệp và kinh tế - thương mại phát triển lành mạnh.

Kỳ vọng từ chuyến thăm Mỹ của Lãnh đạo Trung Quốc

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là động thái tạo thêm không khí tích cực cho tiếp xúc cấp cao Trung - Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, tháo gỡ bất đồng và ổn định quan hệ song phương.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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