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Trung Quốc cảnh báo Mỹ về hoạt động gián điệp doanh nghiệp

Thứ Bảy, 09:27, 12/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc hôm 11/9 đã lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực chiến lược, khiến căng thẳng hai bên gia tăng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​giữa nguyên thủ hai nước.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức dưới hình thức hỏi đáp, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và “kiên quyết phản đối” phát ngôn của quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc coi các doanh nghiệp Trung Quốc là mục tiêu hợp pháp cho hoạt động gián điệp, đồng thời kêu gọi Washington dừng ngay các hành động này.

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Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG

Bộ này đã lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ, cho rằng cách làm này đã “vạch trần bức màn che đậy hành vi đánh cắp bí mật của cơ quan tình báo, phơi bày trước ánh sáng logic ăn cướp của kẻ bá quyền”.

Tuyên bố nhấn mạnh, những đột phá công nghệ của Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và công nghệ sinh học “không phải là con mồi” của các cơ quan tình báo Mỹ, cho rằng các hoạt động gián điệp trên xuất phát từ “nỗi lo ngại trước những bước tiến công nghệ của Trung Quốc” và tư duy Chiến tranh Lạnh.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ “cố tình phá hoại cạnh tranh công bằng”, “công khai chà đạp lên các chuẩn mực thương mại quốc tế”; hối thúc Washington “ngay lập tức chấm dứt các hoạt động gián điệp nhằm vào Trung Quốc, bao gồm các doanh nghiệp”, đồng thời đe dọa sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp nước này.

Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Phó Giám đốc CIA Michael Ellis gần đây tuyên bố Mỹ đang tiến hành các hoạt động gián điệp rộng hơn nhằm vào Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp nước này. Theo ông Ellis, “các mục tiêu tình báo” bao gồm các lĩnh vực chiến lược như AI, chất bán dẫn và công nghệ sinh học, nơi sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đặc biệt gay gắt.

Những động thái mới này cùng cuộc tranh cãi trước đó giữa hai cường quốc xoay quanh vấn đề sao chép công nghệ AI đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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