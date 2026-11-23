Truyền thông Palestine đưa tin, những người định cư Israel đã tấn công tại các khu vực vào Deir as-Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik và Al-Tuwani ở Bờ Tây, thiêu rụi 12 chiếc xe và viết những khẩu hiệu phân biệt chủng tộc lên tường nhà.

Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: Reuters).

Ông Gadi Eisenkot, người đang nỗ lực thành lập chính phủ Israel tiếp theo, đã lên án các vụ tấn công mới nhất này, mô tả chúng là “chủ nghĩa khủng bố Do Thái theo đúng nghĩa đen”, cáo buộc chính phủ của ông Benjamin Netanyahu, vốn đã phê duyệt hơn 100 khu định cư mới, đã “đẩy khu vực này đến bờ vực hỗn loạn”, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại của Israel. Ông Gadi Eisenkot kêu gọi bắt giữ và có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm.

Bạo lực tại Bờ Tây gia tăng mạnh sau khi cuộc xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, khiến hơn 1.100 người Palestine tại Bờ Tây thiệt mạng. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài ngày, sau khi Anh và Australia tuyên bố trừng phạt các công ty Israel tham gia vào các hoạt động xây dựng khu định cư tại Bờ Tây.