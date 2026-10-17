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Hàng hóa thương mại bị ngăn chặn vào Gaza, người dân Palestine không có đủ thức ăn

Thứ Bảy, 05:41, 17/10/2026
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VOV.VN - Israel tuyên bố sẽ không cho phép hàng hóa thương mại vào Gaza, cắt đứt nguồn cung cấp lương thực và nơi trú ẩn quan trọng cho vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này, trong bối cảnh người dân Palestine đang thiếu thốn và phải đối mặt với mùa đông sắp tới.

COGAT, một cơ quan quân sự Israel giám sát các vấn đề nhân đạo ở Gaza, hôm 14/10 đã thông báo đình chỉ việc vận chuyển hàng hóa thương mại vào vùng lãnh thổ này. Động thái này sẽ ngay lập tức làm giảm nguồn cung cấp cho Gaza, do vùng lãnh thổ bị cô lập này hoàn toàn phụ thuộc vào bất kỳ hàng hóa nào mà Israel cho phép nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới.

Báo cáo của Sáng kiến Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) hồi đầu năm nay cho biết, mặc dù tình hình nhân đạo được cải thiện, nhưng hầu hết các gia đình tại Gaza không có đủ thức ăn, đồng thời nhấn mạnh “ngay cả những gián đoạn nhỏ trong việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, cũng có thể nhanh chóng đảo ngược những thành quả đạt được gần đây”.

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Một người dân Palestine bán thực phẩm tại Gaza. Nguồn: Reuters

Khi công bố biện pháp đình chỉ, COGAT tuyên bố động thái này được đưa ra bởi các thương nhân địa phương ở Gaza, những người đã phản đối các khoản thuế của Hamas.

Tuy nhiên, ông Nahed Sheheiber, người đứng đầu nghiệp đoàn xe tải tư nhân ở Gaza, đã phản bác điều đó, khẳng định Israel mới là phía đưa ra quyết định.

COGAT cho biết Gaza cần khoảng 250 xe tải hàng hóa mỗi ngày. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 600 xe tải mỗi ngày, được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian cách đây một năm.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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