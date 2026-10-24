Bộ tứ Trung Đông lên án Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine

Tuyên bố được các ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi là Bộ tứ Trung Đông mới (R4), đưa ra tối qua trong cuộc họp đặc biệt ở Istanbul, phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố khẳng định sự chiếm đóng bất hợp pháp của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Arab là nguyên nhân chính của tình trạng bất ổn trong khu vực và xa hơn thế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tuyên bố một lần nữa kêu gọi lập tức thực thi giải pháp hai nhà nước, bao gồm thành lập một Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 và với thủ đô là Đông Jerusalem.

Bên cạnh vấn đề Palestine và sự chiếm đóng của Israel, cuộc họp của các ngoại trưởng Trung Đông hôm qua cũng bàn thảo nhiều diễn biến nổi cộm trong khu vực, đặc biệt là cuộc chiến Mỹ - Iran, eo biển Hormuz, chiến dịch tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia…