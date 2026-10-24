English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ tứ Trung Đông lên án Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine

Thứ Bảy, 05:55, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm 4 quốc gia có nhiều ảnh hưởng tại khu vực và được ví như Bộ tứ Trung Đông mới là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập hôm qua đã ra tuyên bố cực lực lên án việc chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Palestine, coi đó là nguồn cơn của mọi sự bất ổn trong khu vực. 

Tuyên bố được các ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi là Bộ tứ Trung Đông mới (R4), đưa ra tối qua trong cuộc họp đặc biệt ở Istanbul, phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố khẳng định sự chiếm đóng bất hợp pháp của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Arab là nguyên nhân chính của tình trạng bất ổn trong khu vực và xa hơn thế.

bo tu trung Dong len an israel chiem dong lanh tho palestine hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tuyên bố một lần nữa kêu gọi lập tức thực thi giải pháp hai nhà nước, bao gồm thành lập một Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 và với thủ đô là Đông Jerusalem.

Bên cạnh vấn đề Palestine và sự chiếm đóng của Israel, cuộc họp của các ngoại trưởng Trung Đông hôm qua cũng bàn thảo nhiều diễn biến nổi cộm trong khu vực, đặc biệt là cuộc chiến Mỹ - Iran, eo biển Hormuz, chiến dịch tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia…

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Tỷ giá trung tâm ổn định 25.627 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Tỷ giá trung tâm ổn định 25.627 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch sáng ngày 24/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.627đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động, mức cao nhất đạt được là 26.041đồng/USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,79 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Tỷ giá trung tâm ổn định 25.627 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Tỷ giá trung tâm ổn định 25.627 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch sáng ngày 24/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.627đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động, mức cao nhất đạt được là 26.041đồng/USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,79 điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản sau trận động đất 7 độ hôm 22/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản sau trận động đất 7 độ hôm 22/10.

Ngoại trưởng 7 nước Trung Đông và châu Âu họp bàn về khủng hoảng khu vực
Ngoại trưởng 7 nước Trung Đông và châu Âu họp bàn về khủng hoảng khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng 7 nước châu Âu và Trung Đông ngày 23/10 nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về loạt vấn đề khu vực và quốc tế nóng hiện nay, đặc biệt là cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và ở Saudi Arabia.

Ngoại trưởng 7 nước Trung Đông và châu Âu họp bàn về khủng hoảng khu vực

Ngoại trưởng 7 nước Trung Đông và châu Âu họp bàn về khủng hoảng khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng 7 nước châu Âu và Trung Đông ngày 23/10 nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về loạt vấn đề khu vực và quốc tế nóng hiện nay, đặc biệt là cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và ở Saudi Arabia.

Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu
Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

VOV.VN - Ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và đơn hàng đang nắm giữ trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026. Trong đó, khối lượng đơn hàng mới chiếm 81,8% thị phần toàn cầu.

Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

VOV.VN - Ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và đơn hàng đang nắm giữ trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026. Trong đó, khối lượng đơn hàng mới chiếm 81,8% thị phần toàn cầu.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ