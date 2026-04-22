Người đứng đầu ngành năng lượng EU cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu

Phát biểu trước báo giới, ông Dan Jorgensen, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở nhấn mạnh, người dân châu Âu cần chuẩn bị tinh thần cho một mùa hè khó khăn khi giá năng lượng tăng cao kỷ lục và tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày cũng như hoạt động kinh tế của khối.

Theo ông Jorgensen, cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, đặc biệt là tại Qatar- một trong những quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen (Ảnh: Reuters)

Ông Jorgensen cảnh báo, ngay cả khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được ký kết, giá năng lượng vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, bởi những tổn thất về cơ sở hạ tầng khó có thể phục hồi nhanh chóng. Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ tác động rõ ràng đến người tiêu dùng châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.

Việc đi lại bằng máy bay sẽ trở nên đắt đỏ hơn đáng kể do chi phí nhiên liệu tăng vọt và trong một số trường hợp, các hãng hàng không có thể buộc phải hủy chuyến bay. Ngoài ra, hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng đang leo thang. EU đã phải chi thêm hơn 20 tỷ euro cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu. Giá khí đốt tự nhiên tại EU tăng khoảng 70%, trong khi giá dầu tăng 60%, đẩy giá dầu Brent lên mức 100 USD một thùng-mức cao nhất kể từ năm 2022.

Về khả năng châu Âu quay trở lại nhập khẩu năng lượng từ Nga, ông Jorgensen khẳng định, điều này không nằm trong kế hoạch của EU. EU đã giảm mạnh sự phụ thuộc vào khí đốt Nga từ 45% vào thời điểm trước cuộc xung đột tại Ukraine xuống còn khoảng 10% hiện nay và đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng Nga thông qua việc tăng cường nguồn cung từ Mỹ, Azerbaijan, Algeria và Canada.

Ông Jorgensen cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất một loạt các biện pháp để giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng thay vì khuyến khích tăng nguồn cung. Ngoài ra, việc thúc đẩy chiến lược chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, độc lập cũng là các giải pháp ưu tiên của EU nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và những tác động kéo dài có thể xảy ra.