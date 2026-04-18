Ông Trump tiết lộ cách Mỹ sẽ thu hồi urani ở Iran

Phát biểu tại một sự kiện của tổ chức Turning Point USA ở thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 17/4, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ sử dụng các thiết bị cơ giới, bao gồm máy xúc, để khai thác cái mà ông gọi là “bụi hạt nhân” tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, đây là phần vật liệu còn sót lại sau các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm như Natanz, Fordow và Isfahan hồi mùa hè năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, số vật liệu này sẽ được đưa về lãnh thổ Mỹ và Tehran sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến quá trình này.

Cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Trump tiếp tục khẳng định Washington sẽ làm việc với Iran để thu hồi urani làm giàu, song quá trình này sẽ diễn ra “từ từ”. Ông cho biết việc khai thác sẽ được thực hiện bằng các thiết bị lớn và lượng vật liệu nói trên có thể được thu hồi “trong thời gian rất sớm”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, đã bác bỏ thông tin này trên truyền hình nhà nước, khẳng định Iran không có kế hoạch chuyển giao urani làm giàu ra nước ngoài, và việc chuyển số vật liệu này sang Mỹ “chưa bao giờ là một lựa chọn”.

Theo các ước tính, Iran hiện sở hữu hơn 400kg urani được làm giàu ở mức độ tinh khiết lên tới 60%. Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Trump cho rằng một trong những lý do chính dẫn đến xung đột trước đó là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran nhiều lần khẳng định hoạt động làm giàu urani của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, như sản xuất năng lượng.

Liên quan tiến trình đàm phán, ông Trump bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận, cho biết hai bên đang có quan hệ “rất tốt” và các cuộc thảo luận có thể tiếp tục diễn ra vào cuối tuần.