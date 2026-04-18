Ông Trump tiết lộ cách Mỹ sẽ thu hồi urani ở Iran

Thứ Bảy, 09:24, 18/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ phối hợp với Iran để thu hồi urani làm giàu tại các cơ sở hạt nhân bị tấn công năm 2025 và đưa về Mỹ, song Tehran lập tức bác bỏ.

Phát biểu tại một sự kiện của tổ chức Turning Point USA ở thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 17/4, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ sử dụng các thiết bị cơ giới, bao gồm máy xúc, để khai thác cái mà ông gọi là “bụi hạt nhân” tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, đây là phần vật liệu còn sót lại sau các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm như Natanz, Fordow và Isfahan hồi mùa hè năm ngoái.

Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện của tổ chức Turning Point USA ở thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 17/4. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, số vật liệu này sẽ được đưa về lãnh thổ Mỹ và Tehran sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến quá trình này.

Cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Trump tiếp tục khẳng định Washington sẽ làm việc với Iran để thu hồi urani làm giàu, song quá trình này sẽ diễn ra “từ từ”. Ông cho biết việc khai thác sẽ được thực hiện bằng các thiết bị lớn và lượng vật liệu nói trên có thể được thu hồi “trong thời gian rất sớm”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, đã bác bỏ thông tin này trên truyền hình nhà nước, khẳng định Iran không có kế hoạch chuyển giao urani làm giàu ra nước ngoài, và việc chuyển số vật liệu này sang Mỹ “chưa bao giờ là một lựa chọn”.

Theo các ước tính, Iran hiện sở hữu hơn 400kg urani được làm giàu ở mức độ tinh khiết lên tới 60%. Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Trump cho rằng một trong những lý do chính dẫn đến xung đột trước đó là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran nhiều lần khẳng định hoạt động làm giàu urani của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, như sản xuất năng lượng.

Liên quan tiến trình đàm phán, ông Trump bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận, cho biết hai bên đang có quan hệ “rất tốt” và các cuộc thảo luận có thể tiếp tục diễn ra vào cuối tuần.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một “sự trệch hướng nhỏ” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thừa nhận này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều khảo sát cho thấy sự không hài lòng của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ sáu tại Trung Đông.

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran
VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.

Iran tuyên bố có thể đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran Fars News Agency ngày 17/4 đưa tin, Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân.

