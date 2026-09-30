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Người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm là Thủ tướng Morocco

Thứ Tư, 06:07, 30/09/2026
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VOV.VN - Quốc vương Mohammed VI của Morocco đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El-Mansouri làm nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này. Bà Fatima Ezzahra El-Mansouri cũng là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử thế giới Arab từng nắm giữ chức vụ Thủ tướng. 

Cung điện hoàng gia Morocco hôm qua (29/9) thông báo, bà El-Mansouri, một bộ trưởng quy hoạch đô thị 50 tuổi kiêm thị trưởng thành phố Marrakesh, được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Bà El-Mansouri cho biết, việc bổ nhiệm là “một sự kiện lịch sử thực sự”, khi lần đầu tiên trong lịch sử Morocco, một người phụ nữ đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo chính phủ. Bà El-Mansouri khẳng định, đây là niềm tự hào không chỉ đối với cá nhân, mà còn đối với tất cả phụ nữ Morocco.

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Quốc vương Mohammed VI của Morocco (phải) tiếp đón bà Fatima Ezzahra El Mansouri (trái), người mới được bổ nhiệm làm thủ tướng Morocco. Nguồn: Reuters

Việc bổ nhiệm diễn ra 4 ngày sau khi kết quả cuộc bầu cử tuần trước được công bố, trong đó Đảng Chính thống và Hiện đại (PAM) giành được nhiều phiếu bầu nhất, chiếm 97 trong số 395 ghế tại Hạ viện Morocco.

Đảng Chính thống và Hiện đại không đạt được 198 ghế cần thiết để có đa số tuyệt đối và sẽ cần phải thành lập một liên minh để cầm quyền, đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của bà El-Mansouri.

Bà El-Mansouri là người phụ nữ thứ hai giữ chức Thủ tướng trong thế giới Arab sau bà Najla Bouden - người đã giữ chức thủ tướng Tunisia từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2023.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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