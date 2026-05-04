Người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu, doanh thu ngành nhà hàng suy yếu

Theo số liệu mới công bố, một số chuỗi nhà hàng lớn như Wingstop và Domino’s ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý gần đây, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao làm giảm sức mua.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran từ tháng 2 đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá xăng trung bình tại Mỹ lên khoảng 4,43 USD/gallon, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Tại bang California, giá xăng đã vượt 6 USD/gallon.

Trong bối cảnh đó, doanh thu tại các cửa hàng đang hoạt động của Wingstop giảm 8,7%, trong khi Domino’s chỉ tăng 0,9%, thấp hơn kỳ vọng. Một số thương hiệu khác cũng giữ triển vọng thận trọng do chi phí nhiên liệu cao và môi trường kinh tế còn nhiều bất định.

Biển báo giá xăng tại một trạm xăng ở Washington DC, Mỹ ngày 1/5/2026. Ảnh: Reuters

Áp lực chi phí cũng phản ánh trên thị trường tài chính khi chỉ số ngành nhà hàng Mỹ giảm khoảng 5% kể từ khi xung đột bắt đầu, làm mất hơn 40 tỷ USD giá trị thị trường.

Dữ liệu thị trường cho thấy khi giá xăng vượt ngưỡng 4 USD/gallon, lượng khách đến nhà hàng bắt đầu giảm rõ rệt, và nếu giá tiếp tục tăng, các chuỗi thức ăn nhanh có thể chứng kiến mức sụt giảm lớn hơn.

Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường các chương trình khuyến mại và thực đơn giá rẻ nhằm giữ chân khách hàng, trong khi một số thương hiệu như Starbucks vẫn duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu của khách đối với các khoản chi tiêu nhỏ.

Diễn biến này cho thấy giá năng lượng tăng cao đang trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và triển vọng kinh doanh của ngành dịch vụ ăn uống tại Mỹ trong thời gian tới.