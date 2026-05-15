Ông Trump tin Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Thứ Sáu, 09:56, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 cho biết ông tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng quan điểm với Washington về việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump nói đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói rằng đừng đi quá xa, không cần để họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News.

Ong trump tin chu tich tap can binh khong muon iran so huu vu khi hat nhan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi phản ứng của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Trump cho rằng ông Tập Cận Bình không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

“Ông ấy là người rất điềm tĩnh, sẽ không nói kiểu như ‘Ồ, đó là ý kiến hay’. Nhưng tôi nghĩ ông ấy đồng tình”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Trump cũng nhấn mạnh bản thân không cho rằng Bắc Kinh muốn Tehran sở hữu năng lực hạt nhân quân sự.

“Tôi nghĩ ông ấy muốn vấn đề này kết thúc. Trung Quốc cho đến nay vẫn hành xử khá kiềm chế và không có động thái thù địch”, ông Trump nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nếu có thể nhằm thúc đẩy một thỏa thuận với Iran.

“Nếu tôi có thể giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào, tôi sẵn sàng hỗ trợ”, ông Trump dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 14/5 cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) can dự trực tiếp vào các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột khu vực đang tiếp tục lan rộng.

Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao

VOV.VN - Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ bằng việc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel, các quốc gia vùng Vịnh và một số cơ sở của Mỹ trong khu vực, gây áp lực lớn cho mạng lưới phòng thủ của những nước này.

Giải mã ngôn từ ngoại giao và tính toán chiến lược tại thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là "nhà lãnh đạo tuyệt vời", còn ông Tập nói hai nước "nên là đối tác chứ không phải đối thủ". Nhưng đằng sau những phát biểu nồng ấm hiếm thấy đó là một bàn cờ lợi ích phức tạp mà cả hai bên đều đang toan tính kỹ lưỡng.

Thảm kịch lặn hang động tại Maldives: 5 du khách Italy tử vong

VOV.VN - Ngày 14/5, một chuyến thám hiểm đại dương tại "thiên đường" Maldives đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi 5 công dân Italy, trong đó có một giáo sư sinh học biển danh tiếng, thiệt mạng trong một vụ tai nạn lặn hang động tại đảo san hô Vaavu Atoll. 

Ukraine hé lộ hệ thống phòng không Freya đánh chặn tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point vừa công bố hệ thống phòng không Freya, dự án đánh chặn tên lửa đạn đạo quy mô châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công đường không tầm xa.

Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

