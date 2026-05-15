Ông Trump tin Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump nói đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói rằng đừng đi quá xa, không cần để họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News.

Khi được hỏi phản ứng của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Trump cho rằng ông Tập Cận Bình không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

“Ông ấy là người rất điềm tĩnh, sẽ không nói kiểu như ‘Ồ, đó là ý kiến hay’. Nhưng tôi nghĩ ông ấy đồng tình”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Trump cũng nhấn mạnh bản thân không cho rằng Bắc Kinh muốn Tehran sở hữu năng lực hạt nhân quân sự.

“Tôi nghĩ ông ấy muốn vấn đề này kết thúc. Trung Quốc cho đến nay vẫn hành xử khá kiềm chế và không có động thái thù địch”, ông Trump nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nếu có thể nhằm thúc đẩy một thỏa thuận với Iran.

“Nếu tôi có thể giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào, tôi sẵn sàng hỗ trợ”, ông Trump dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.