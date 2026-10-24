Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất

Hội nghị các chỉ huy đại đội của quân đội Triều Tiên diễn ra trong hai ngày 22 và 23/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/10 đã đăng tải thông tin và công bố nhiều hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại hội nghị.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3. Ảnh: KCNA

Tại đây, ông đã có bài phát biểu quan trọng về “Xây dựng quân đội hùng mạnh trong kỷ nguyên mới và nhiệm vụ của các Đại đội trưởng”. Ông khẳng định đại đội có vị trí quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng quân đội của Triều Tiên; nhấn mạnh việc triệu tập cuộc họp các chỉ huy đại đội toàn quân là nhiệm vụ ưu tiên và mục tiêu thực tế cần đạt được trong kế hoạch dài hạn mới hướng tới việc xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới.

Ông cho biết, đây là cuộc họp quy mô toàn quân đầu tiên sau Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông yêu cầu xây dựng các đại đội thành những đơn vị chiến đấu mạnh mẽ, tinh nhuệ về quân sự và kỹ thuật, có khả năng tự bảo đảm hoạt động, đồng thời nhấn mạnh từng đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới.

Ông khẳng định: “Tinh thần chính của Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3 là xây dựng quân đội mạnh nhất thông qua việc đào tạo những đại đội mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự kiểu Triều Tiên”.

Tuyên bố của ông Kim Jong Un được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa hai miền.

Trước đó, tại Đại hội Đảng lần thứ IX, ông Kim Jong Un đã đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang thông thường, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.