English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất

Thứ Bảy, 14:57, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 23/10 đã tham dự Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3, kêu gọi xây dựng các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ và quân đội hùng mạnh trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị các chỉ huy đại đội của quân đội Triều Tiên diễn ra trong hai ngày 22 và 23/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/10 đã đăng tải thông tin và công bố nhiều hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại hội nghị.

nha lanh dao trieu tien kim jong un keu goi xay dung luc luong vu trang manh nhat hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3. Ảnh: KCNA

Tại đây, ông đã có bài phát biểu quan trọng về “Xây dựng quân đội hùng mạnh trong kỷ nguyên mới và nhiệm vụ của các Đại đội trưởng”. Ông khẳng định đại đội có vị trí quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng quân đội của Triều Tiên; nhấn mạnh việc triệu tập cuộc họp các chỉ huy đại đội toàn quân là nhiệm vụ ưu tiên và mục tiêu thực tế cần đạt được trong kế hoạch dài hạn mới hướng tới việc xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới.  

Ông cho biết, đây là cuộc họp quy mô toàn quân đầu tiên sau Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông yêu cầu xây dựng các đại đội thành những đơn vị chiến đấu mạnh mẽ, tinh nhuệ về quân sự và kỹ thuật, có khả năng tự bảo đảm hoạt động, đồng thời nhấn mạnh từng đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới.

Ông khẳng định: “Tinh thần chính của Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3 là xây dựng quân đội mạnh nhất thông qua việc đào tạo những đại đội mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự kiểu Triều Tiên”.

Tuyên bố của ông Kim Jong Un được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa hai miền.

Trước đó, tại Đại hội Đảng lần thứ IX, ông Kim Jong Un đã đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang thông thường, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đúng như nhận định của giới quan sát, vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp.

Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đúng như nhận định của giới quan sát, vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp.

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới
Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

VOV.VN - Việc bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thị sát công trình xây dựng các công sự biên giới gần đường phân giới quân sự liên Triều đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận các nước liên quan, với những nhận định trùng khớp.

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

VOV.VN - Việc bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thị sát công trình xây dựng các công sự biên giới gần đường phân giới quân sự liên Triều đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận các nước liên quan, với những nhận định trùng khớp.

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc
Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên sáng sớm 22/10 tuyên bố sẽ đặt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng hoạt động dọc biên giới hai nước trong vài ngày tới. Nước này đồng thời cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang nếu Hàn Quốc tiếp tục những hành động bị cho là can thiệp.

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên sáng sớm 22/10 tuyên bố sẽ đặt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng hoạt động dọc biên giới hai nước trong vài ngày tới. Nước này đồng thời cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang nếu Hàn Quốc tiếp tục những hành động bị cho là can thiệp.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”
Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

VOV.VN - Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi liên tục xuất hiện các màn chỉ trích lẫn nhau thông qua các kênh chính thống.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

VOV.VN - Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi liên tục xuất hiện các màn chỉ trích lẫn nhau thông qua các kênh chính thống.

Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"
Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

VOV.VN - Hôm 19/10, Tướng Jin Yong-sung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), đã yêu cầu binh sĩ đáp trả kiên quyết trước mọi hành động mà Seoul cho là "khiêu khích" từ Triều Tiên.

Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

VOV.VN - Hôm 19/10, Tướng Jin Yong-sung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), đã yêu cầu binh sĩ đáp trả kiên quyết trước mọi hành động mà Seoul cho là "khiêu khích" từ Triều Tiên.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ