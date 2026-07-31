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Nhà máy điện hạt nhân của Hungary và Romania ngừng hoạt động

Thứ Sáu, 06:08, 31/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Hungary, Péter Magyar vừa cho biết nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục.

Thủ tướng Hungary Magyar cảnh báo nguồn cung năng lượng của Hungary có thể trở nên khó khăn do việc ngừng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks và đợt nắng nóng kéo dài, khiến nhiệt độ dao động quanh mức 37 độ C trong tuần qua. Giống như nhiều nơi khác ở châu Âu, Hungary đã trải qua lượng mưa rất thấp và nhiệt độ cao trong phần lớn mùa hè. Mực nước sông Danube đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua ở một số quốc gia, bao gồm cả các nước láng giềng Serbia và Romania.

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Ảnh minh họa theo EPA.

Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm từ 17h đến 22h, bao gồm sạc xe điện và sử dụng thiết bị điều hòa không khí. Ông Magyar cho biết, nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia thì chế độ tắt điện luân phiên có thể được áp dụng. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ lập danh sách các khách hàng sử dụng điện và nước có thể bị hạn chế mức tiêu thụ.

Tại Romania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này đã bị đóng cửa tại nhà máy điện Cernavoda, nơi cung cấp khoảng 20% ​​điện năng cho cả nước. Lò phản ứng đầu tiên trong số hai lò phản ứng có công suất 706 megawatt đã phải ngừng hoạt động vào đầu tuần này do mực nước sông Danube quá thấp và công ty nhà nước Nuclearelectrica đang cố gắng tránh việc phải đóng cửa lò phản ứng trong ngày 30/7. Nếu lò phản ứng thứ hai bị đóng cửa, Romania, giống như Hungary, sẽ tạm thời không có bất kỳ nguồn sản xuất năng lượng từ hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên sông ở Bulgaria đã bị đình trệ và cảnh sát biên giới đã phải sơ tán 186 hành khách trên tàu du lịch sông hồi đầu tuần này khi tàu mắc cạn gần thị trấn Vidin, nằm trên biên giới giáp với Romania.

Hải Đăng/VOV-Praha
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