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Nhà Trắng: Cuộc gặp Trump - Netanyahu đạt kết quả tích cực, nhất trí về Iran

Thứ Tư, 08:39, 29/07/2026
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VOV.VN - Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó hai nhà lãnh đạo tái khẳng định lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran và cam kết tăng cường hợp tác chiến lược tại Trung Đông.

Theo Nhà Trắng, cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu lúc 11h03 (giờ miền Đông nước Mỹ) và kết thúc vào khoảng 12h25 cùng ngày. Tham dự cuộc hội đàm có các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel. Cuộc gặp diễn ra kín, không có sự tham gia của báo chí.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào ngày 28/7. Ảnh: Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đánh giá các cuộc thảo luận giữa hai bên diễn ra "tích cực và hiệu quả". Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi về hợp tác chiến lược Mỹ - Israel và các cơ hội hợp tác tại khu vực Trung Đông.

Quan chức này cũng nhận định bầu không khí cuộc gặp "rất tích cực", với sự tham gia của các thành viên cấp cao trong chính quyền Mỹ.

"Theo quan sát của chúng tôi, sự ăn ý giữa hai nhà lãnh đạo được thể hiện rất rõ", vị quan chức nói, đồng thời cho biết hai bên một lần nữa khẳng định quan điểm chung rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đánh giá cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là "một trong những cuộc trao đổi tốt nhất" giữa hai nhà lãnh đạo, nhấn mạnh sự đồng thuận về mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trong đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố sau cuộc gặp kín, ông Netanyahu cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi "trong tinh thần đối tác toàn diện và ủng hộ lẫn nhau".

"Đây là cuộc trao đổi thể hiện sự hợp tác đầy đủ, sự ủng hộ lẫn nhau và cùng chia sẻ mục tiêu bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như nhiều mục tiêu khác", ông Netanyahu nói.

Ngoài ra, Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu cũng tái khẳng định quan hệ đối tác giữa Mỹ và Israel đang ở giai đoạn "mạnh mẽ hơn bao giờ hết", đồng thời trao đổi về nhiều cơ hội hợp tác tại Trung Đông.

Trước đó, sau khi Tổng thống Trump lần lượt tiếp đón Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cả hai cuộc gặp đều diễn ra theo hình thức kín và đạt kết quả "tích cực, hiệu quả".

Giang Bùi/VOV.VN
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