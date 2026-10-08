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Singapore cảnh báo AI có thể trở thành “quả bom” mới

Thứ Năm, 16:52, 08/10/2026
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VOV.VN - Từ nguy cơ mất kiểm soát, bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học đến nỗi lo bong bóng tài chính, mặt trái của trí tuệ nhân tạo (AI) đang được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn. Đây là nội dung được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á diễn ra hôm 7/10 tại Singapore.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á của Viện Milken và Diễn đàn CEO toàn cầu của Forbes ở Singapore hôm 7/10, nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư đã bày tỏ lo ngại về các rủi ro an ninh và tài chính liên quan đến AI.

singapore canh bao ai co the tro thanh qua bom moi hinh anh 1
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (trái) tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Á của Viện Milken hôm 7/10/2026. Ảnh: Viện Milken

Từ chỗ chỉ lo ngại về nguy cơ "bong bóng" trên thị trường công nghệ, giới đầu tư và hoạch định chính sách hiện đang quan tâm nhiều hơn đến khả năng AI bị lạm dụng, mất kiểm soát và không tạo ra giá trị tương xứng với nguồn vốn đã bỏ ra.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á của Viện Milken, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cảnh báo: “Bất kỳ ai nói rằng tôi có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tác nhân AI tự động của mình thì rõ ràng không hiểu mình đang nói gì. Mất kiểm soát là một mối đe dọa có thật. AI có thể bị các quốc gia hoặc tổ chức phi nhà nước sử dụng để phát triển các loại vũ khí mới, đặc biệt trong lĩnh vực hóa học, sinh học và vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Chia sẻ tại Diễn đàn CEO toàn cầu của Forbes tại Singapore vào cùng ngày, bà Kiran Mazumdar-Shaw, Chủ tịch Tập đoàn dược sinh học Biocon của Ấn Độ, nhận định AI có thể bị lợi dụng để thiết kế virus hoặc mầm bệnh mới, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa hiện hữu thực sự là khủng bố sinh học.

Bên cạnh các rủi ro an ninh, nguy cơ bong bóng AI cũng là chủ đề được quan tâm. Các chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng rủi ro lớn nhất đối với thị trường hiện nay chính là câu chuyện tăng trưởng của AI, nhất là khi hiệu quả đầu tư thực tế vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ. Theo các nhà phân tích, AI đang ở trong một “bong bóng kinh điển” và khi lãi suất cao bắt đầu tác động rõ nét đến nền kinh tế, bong bóng này có thể dần xì hơi.

Những cảnh báo tại Singapore cho thấy AI đang bước sang giai đoạn được đánh giá thận trọng hơn, khi câu hỏi không chỉ là công nghệ này có thể làm được gì, mà còn là những rủi ro AI có thể tạo ra nếu vượt ngoài tầm kiểm soát.

PV/VOV-Bangkok
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